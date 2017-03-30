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Утром 28 марта в полицию поступило сообщение о разбойном нападении в цветочном салоне у выхода станции метро «Гагаринская». Около 8.30 в павильон вошел мужчина, который, угрожая продавщице разбитой бутылкой, потребовал отдать ему деньги.
Однако женщина неожиданно оказала преступнику отпор, защищаясь с помощью секатора. В результате злоумышленник был вынужден скрыться, а потерпевшая сообщила о случившемся в полицию.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №3 «Заельцовский» управления МВД России по городу Новосибирску. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 30-летнего наркозависимого новосибирца, ранее судимого по статье 228 УК РФ, и задержали его.
По данному факту следователем отдела полиции №3 «Заельцовский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). На месте преступления изъята разбитая бутылка, использовавшаяся при нападении, с которой сняты отпечатки пальцев рук, а также видеозапись, запечатлевшая действия преступника.
Сотрудниками органов внутренних дел проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигуранта.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [11:25]
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