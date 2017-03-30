Новосибирский губернатор Владимир Городецкий принял участие в заседании коллегии областного минздрава. Он заявил о повсеместной нехватке квалифицированного персонала и раскритиковал врачей за использование китайских стентов для расширения сосудов.

Заседание коллегии прошло 29 марта. По словам министра здравоохранения Олега Иванинского, темпы снижения смертности в Новосибирской области выше среднероссийских на 2,3%. Смертность трудоспособного населения за четыре года уменьшилась на 8,6%, цитирует главу минздрава пресс-служба правительства.

«В 2016 году мы выполнили все социальные обязательства перед гражданами. И впредь наши усилия будут направлены на улучшение демографии, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни людей, поддержку семьи, здорового образа жизни», — отметил Городецкий.

В то же время губернатор заявил о «черствости, чванливости» и «цинизме» некоторых медицинских работников. Он считает, что врачам не хватает «человечности». В органы власти поступают жалобы на грубое обращением с пациентами.

Кроме того, по словам Городецкого, квалифицированного медперсонала «первичного звена» сейчас не хватает и в районах области, и в поликлиниках Новосибирска.

«Этот комплекс проблем нам предстоит решать в обязательном порядке. В том числе, на государственном уровне», — добавил глава региона.

Он обратил внимание и на закупку иностранных сердечных стентов, которые используются во время сердечно-сосудистых операциях. За это он раскритиковал руководство Областной клинической больницы и Городской клинической больницы №1 областного подчинения, которые не используют отечественные аналоги. Он дал задание региональному минздраву разобраться со сложившейся ситуацией.

«У меня вопрос: почему из 5 тыс. операций, которые делаются в Институте Мешалкина (федерального подчинения), 90% делаются с нашими стентами, а из 3 тыс., которые мы делаем в наших лечебных учреждениях — ни одного нашего стента нет. В чем секрет? Наверное, есть предыстория, разберемся», — передает ТАСС слова Городецкого.

Губернатор обратил внимание на то, что в регионе базируется один из крупнейших российских производителей коронарных стентов — компания «Ангиолайн». Она занимает 17% отечественного рынка, 30% операций по шунтированию в Москве производятся с использованием новосибирской технологий. Городецкий поручил Иванинскому «разобраться».

«Да, было время — где угодно закупали (стенты), российских не было, сегодня есть. Олег Иванович (Иванинский, министр здравоохранения региона), разберитесь. Не буду я платить налоги в Китай, я лучше вас простимулирую — два этих наших учреждения. Закупайте, а приростную налоговую базу я вам отдам», — подчеркнул Городецкий.

Компания «Ангиолайн», производственные мощности которой находятся в технопарке новосибирского Академгородка, является одним из ведущих российских разработчиков и производителей медицинских изделий — коронарных стентов и катетеров для оказания медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца. Продуктовый ряд содержит более 15 наименований медицинских изделий, которые применяются более чем в 126 лечебно-профилактических учреждениях в 65 регионах РФ. С использованием продукции «Ангиолайн» в период 2010-2016 годов осуществлено более 100 тыс. операций.

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