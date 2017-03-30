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Молодежный парламент региона возглавил бизнесмен из Бердска

23 марта в Новосибирске прошла первая сессия Молодежного парламента II созыва при Заксобрании региона. 44 перспективных и полных планов молодых активистов из разных районов области выбрали лидера. Им стал бердчанин, 29-летний предприниматель Антон Бархатов.

На совещании чиновников, которое прошло на этой неделе в городской администрации, начинающий парламентарий поблагодарил власть и жителей Бердска за поддержку. Он рассказал, что на первой сессии представительного органа молодежи региона выбрали руководство: председателя и его заместителя, секретаря и четырех членов совета.

— На этой неделе мы встречаемся с советом, чтобы наметить план работы, векторы, направления. Нацелен на плодотворную работу в молодежном парламенте, а также на достойное представление молодежи Бердска и интересов города, — заверил Бархатов.

Выборы в Молодежный парламент области прошли 13 февраля. Всего представлять интересы своих земляков на региональном уровне хотели 229 человек в возрасте от 16 до 30 лет. От Бердска на место в парламенте претендовали 11 кандидатов. Большинством голосов его получил Антон Бархатов.

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Молодежный парламент региона возглавил бизнесмен из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [11:05]

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