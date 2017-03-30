В среду утром в Думе и Совете Федерации призвали премьер-министра ответить на обвинения в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, которые привели к протестам по всей России. Эксперты связывают выступление политиков с пошатнувшимся положением главы правительства

Претензии Думы

В среду утром, 29 марта, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев должен прокомментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором его обвинили в незаконном обогащении. Расследование ФБК «Он нам не Димон» стало поводом для митингов оппозиции по всей России в воскресенье, 26 марта. Только в Москве по итогам несанкционированной акции было задержано свыше тысячи человек.

На брифинге в Госдуме в среду утром, 29 марта, Миронов сообщил, что смотрел фильм-расследование ФБК, но новой для себя информации в нем не обнаружил, хотя «подано эффектно, красиво».

«Если 14,5 млн граждан страны что-то посмотрели, политик должен знать, что людей волнует и почему на призыв одного человека откликнулись десятки тысяч людей», — заявил лидер эсэров, призвав власть публично рассказать о деятельности близкого к премьеру фонда, упомянутого в расследовании. Впрочем, он оговорился, что «некоторые политические силы пытаются решать свои политические» задачи, педалируя вопросы коррупции, и предостерег от повторения украинских событий. Миронов призвал «четко ответить» на вопрос о расследовании не основателю ФБК Алексею Навальному, а «тем миллионам граждан, у которых вопрос остается в голове».

Источник РБК в «Справедливой России» признает, что позиция — критиковать ли Медведева — изменилась буквально в последний момент. Он сказал: «Еще несколько дней назад говорилось, что мы никак не реагируем ни на расследование Навального, ни на призывы КПРФ провести свое, парламентское расследование». Справороссы готовы поставить вопрос о фактах, изложенных в расследовании, и во время ближайшей встречи лидеров партий с президентом Владимиром Путиным, заявил другой источник в партии.

24 марта фракция КПРФ в Госдуме потребовала проверить факты из расследования ФБК Навального о премьер-министре Медведеве. Поддержки требований коммунистов тогда не исключили в ЛДПР и «Справедливой России». Справороссы готовы присоединиться к требованию коммунистов после официального запроса, уверяет источник РБК во фракции.

Мотивацию Миронова политолог Михаил Виноградов связывает с тревогой лидера справороссов насчет рисков потеряться на фоне председателей КПРФ и ЛДПР. Другой возможной причиной он считает желание главы фракции подтолкнуть Кремль, чтобы он наконец определился с видением роли парламентских партий. «Миронов может ловить разные сигналы. Сигналы об ослаблении премьера действительно поступают — но лидер справороссов вряд ли может поручиться за их достоверность и окончательность, поэтому сейчас его заявления больше похожи на разведку боем».

Вопросы у сенаторов

Утром в среду параллельно с Мироновым на тему протестных акций выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента, призвав «не прятать голову под крыло». «Все представители власти — депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах — безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов», — сказала Матвиенко.

Видео Совета Федерации

Сенатор от Иркутска Вячеслав Мархаев предложил потребовать от Генпрокуратуры расследования всех фактов, связанных с доходами и имуществом премьера Медведева. «Мы продолжаем упорно молчать о событиях последних дней всероссийского масштаба — о несанкционированных митингах Алексея Навального практически во всех крупных городах России, о многодневных протестах дальнобойщиков из-за системы «Платон», о локальных региональных протестах, связанных с обманутыми дольщиками, низкими зарплатами», — заявил Мархаев во время часа заявлений в верхней палате. Сенатор увидел в протестных выступлениях сигнал о системных проблемах в стране. Предложение Мархаева проверить расходы и доходы премьера поддержала сенатор от Тувы Людмила Нарусова.

Мархаев уточнил, что Матвиенко готова поддержать его инициативу протокольным поручением, если он корректно сформулирует свою мысль. Сенатор намерен доработать заявление по Медведеву и уже 30 марта внести его, чтобы получить поручение от председателя Совфеда.

Выступление Матвиенко «не было ни для кого [из сенаторов] новостью», прокомментировал РБК источник в Совфеде. «Если у людей есть претензии, Совет Федерации и Госдума должны выступить на их стороне. И лучше поздно, чем никогда», — сказал собеседник.

Матвиенко уже давно по многим вопросам занимает особую позицию, считает Виноградов. Спикера верхней палаты он называет «искренним политиком, прошедшим школу 1990-х годов и чувствительным к оценке возможных рисков». ​Политолог Евгений Минченко увидел в выступлении Матвиенко попытку «добавить себе публичного, аппаратного веса, чтобы составить противовес [председателю Госдумы Вячеславу] Володину».

Замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко заявил РБК о согласии с Матвиенко, что «отмалчиваться и уходить в сторону от острых политических событий нельзя», но, по его словам, единороссы и «не уходили» от проблемы. Тему коррупции он назвал «системной проблемой, с которой борются не сомнительные фонды, а правоохранительные органы». «Дело [экс-губернаторов Коми и Сахалина] Гайзера и Хорошавина, миллионы полковника [МВД] Захарченко — это и есть примеры реальной борьбы с коррупцией, остальное — производство роликов в интернете, призывы к участию в незаконных акциях — это обман и циничная игра на столь волнующей всех теме», — сказал Ревенко.

Медведев в Заполярье

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова комментировала расследование ФБК в день его публикации. «Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно», — отмечала она.

Далее каких-либо комментариев от Белого дома по расследованию и последующим антикоррупционным митингам не было, если не считать короткой записи в Instagram премьера. На вопрос, как Медведев провел день, когда жители России на акциях протеста призывали премьера ответить на обвинения в коррупции, глава правительства ответил: «Неплохо, на лыжах покатался» — и поставил смайлик.

Пока в Думе и Совфеде премьера критиковали за молчание в ответ на критику оппозиции, в среду, 29 марта, премьер-министр отправился с Путиным в Архангельскую область. Совместная поездка с Путиным — это сигнал о том, что Медведеву отставка не угрожает, уверен близкий к Кремлю источник РБК. Источник заявил о том, что таким образом президент выразил доверие премьеру. Первые лица страны посетили архипелаг Земля Франца-Иосифа и ознакомились с процессом ликвидации экологического ущерба арктической зоне. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Источник в аппарате правительства сказал, что предложение поехать на арктический архипелаг Медведеву поступило лично от Путина. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова подтвердила РБК, что предложение поступило из Кремля. По словам собеседника в аппарате правительства, поехать на Землю Франца-Иосифа Путин пригласил Медведева «еще до воскресных событий». Федеральный чиновник сказал, что подготовкой визита первых лиц занимались аппарат правительства и пресс-служба Кремля с начала этой недели.

Риски для премьера

Эксперты сходятся в том, что Медведев хоть и ослаб как политическая фигура, но в отставку в ближайшее время не уйдет.

Всероссийские протесты 26 марта лишили команду Медведева одного из ее козырей, полагает Минченко. Если раньше его люди во внутриаппаратных дискуссиях не раз заявляли, что в 2011–2012 годах люди «вышли на улицы за Медведева», то теперь использовать этот аргумент невозможно, объяснил он. «Я думаю, что протесты 26 марта окончательно выбили Медведева из числа потенциальных претендентов на участие в президентской гонке в 2018 году. Но парадоксальным образом это несколько укрепило его позиции на посту премьер-министра, потому что Путин не любит принимать решение под давлением», — отметил политолог. Политический вес премьер-министра из-за антикоррупционных акций, безусловно, пострадал, и его в будущем вполне могут снять с должности в связи с другими политическими событиями, заключает Минченко.

«Конечно, все почувствовали, что премьер покачнулся», — прокомментировал перекрестную критику Медведева обеими палатами парламента политолог Аббас Галлямов. По его мнению, для сохранения лояльности элит нужны серьезные усилия Кремля, а пока тот демонстративно бездействует. «В этой ситуации у самых смелых игроков появляется желание соответствовать общественному запросу. Он очевиден — на обвинения надо ответить», — считает эксперт.

Нельзя исключать и того, что кто-то метит в кресло премьера, однако это не может служить главным объяснением происходящего, уверен Галлямов, ведь об этом кресле «могут мечтать всего два-три человека», а остальные представители власти руководствуются другой логикой.

Политическая ситуация, несмотря на зарождающиеся слухи об отставке Медведева, говорит в пользу версии о сохранении за премьером его позиции, написал в колонке для РБК Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги. По его мнению, став мишенью массового недовольства властью, председатель правительства превратился «в живой символ и щит всего политического класса, озабоченного самосохранением». И сдать Медведева для президента значит пойти навстречу улице и Навальному.

Не видит Колесников и административного смысла в смене премьера, поскольку стагнация в экономике не грозит крахом до выборов 2018 года. А отправлять в отставку премьера, выполняющего функции по оперативно-хозяйственному управлению, нужно только для поиска виноватого в крахе или же сделать это при обновлении правительственной команды в следующий президентский срок.

Политолог Николай Миронов видит в выступлениях депутатов и сенаторов попытки перехватить контроль над протестом и отвести удар от президента, чтобы в коррупции подозревали не его, а премьера. По его мнению, поскольку Медведев и Путин слишком долго были в сознании россиян тандемом, то обвинение премьера в коррумпированности бросает тень на президента. То есть отставка правительства все-таки может произойти в связи с кампанией по выборам президента, заключает эксперт.

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