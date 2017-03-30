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Украину могут лишить Евровидения из-за отказа пустить россиянку

Европейский вещательный союз (EBU) не исключает, что отстранит Украину от участия в Евровидении-2017, если ситуация с кандидатом от России не разрешится до конца следующей недели. Об этом заявила глава EBU Ингрид Делтенре в интервью швейцарскому изданию Blick.

«Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубоко сожалею, что Евровидение используют в политических играх», — сказала она.

Делтенре отметила, что песенный конкурс не для «настраивания людей против друг друга», и пригрозила ввести санкции против Украины, сообщает РИА Новости.

Глава EBU сообщила, что сейчас она ведет переговоры с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом для поиска «мирного решения», поскольку только они могут отменить запрет Самойловой на въезд или сделать так, чтобы он начал действовать после выступления российской певицы.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning. Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в Крыму в 2015-м.

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Украину могут лишить Евровидения из-за отказа пустить россиянку

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [10:40]

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