Сотрудники управляющей компании «Гурман» 30 марта устраняют последствия падения с крыши дома №32 на территории бывшего Бердского санатория глыбы льда.

Огромные куски льда, напомним, разнесли в щепки лавку у второго подъезда трехэтажного дома. Глыба упала в седьмом часу утра 29 марта. Чудом никто не пострадал.

— Который год возле нашего подъезда падают глыбы льда. Два года назад наша соседка- бабушка вышла на улицу. Только отошла немного в сторону, как на то место, где находилась несколько секунд назад, с крыши рухнул лед. Ее точно ангел-хранитель сберег. Поохали, поудивлялись. И все. У меня ночью муж 29 марта проснулся от ужасного грохота. Я сама в 6.40 подскочила от шума — аж стекла в квартире дребезжали. Сначала ничего не поняла. Вышла на улицу и увидела сломанную лавку и куски льда. Недели три назад рабочие управляющей компании что-то пытались сделать на крыше, но они так долбили шифер, что вечером у меня в ванной комнате начала капать вода через плафон на натяжном потолке, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Колобова.

Жильцы дома уже боятся выходить на улицу. Глыба была такого размера, что ее обломки упали даже на проезжую часть. Жители постоянно жалуются в УК, но сотрудники «Гурмана» бездействуют, отмечает Елена Колобова. Теперь бердчанка намерена обращаться с жалобой в Жилищную инспекцию.

Директор «Гурман» Михаил Перфилов признает, что данное происшествие — их недосмотр.

— Мы признаем свою вину — не доработали. Будем исправлять ситуацию. Крыша на доме достаточно высокая. Снег с кровли сбрасывали с помощью автовышки и не учли, что осталось немного снега на самой верхушке крыши. В этом году с крыши дома два раза сбрасывали снег. Не досмотрели. И получили то, что получили, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Перфилов.

По его словам, сотрудники УК устраняют все последствия случившегося за счет компании. И впредь кровле данного дома будет уделяться более пристальное внимание, отметил Михаил Сергеевич.

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