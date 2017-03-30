Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Рухнувшую с крыши глыбу льда в Бердске назвал недоработкой директор УК «Гурман»

Сотрудники управляющей компании «Гурман» 30 марта устраняют последствия падения с крыши дома №32 на территории бывшего Бердского санатория глыбы льда.

Огромные куски льда, напомним, разнесли в щепки лавку у второго подъезда трехэтажного дома. Глыба упала в седьмом часу утра 29 марта. Чудом никто не пострадал.

— Который год возле нашего подъезда падают глыбы льда. Два года назад наша соседка- бабушка вышла на улицу. Только отошла немного в сторону, как на то место, где находилась несколько секунд назад, с крыши рухнул лед. Ее точно ангел-хранитель сберег. Поохали, поудивлялись. И все. У меня ночью муж 29 марта проснулся от ужасного грохота. Я сама в 6.40 подскочила от шума — аж стекла в квартире дребезжали. Сначала ничего не поняла. Вышла на улицу и увидела сломанную лавку и куски льда. Недели три назад рабочие управляющей компании что-то пытались сделать на крыше, но они так долбили шифер, что вечером у меня в ванной комнате начала капать вода через плафон на натяжном потолке, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Колобова.

Жильцы дома уже боятся выходить на улицу. Глыба была такого размера, что ее обломки упали даже на проезжую часть. Жители постоянно жалуются в УК, но сотрудники «Гурмана» бездействуют, отмечает Елена Колобова. Теперь бердчанка намерена обращаться с жалобой в Жилищную инспекцию.

Директор «Гурман» Михаил Перфилов признает, что данное происшествие — их недосмотр.

— Мы признаем свою вину — не доработали. Будем исправлять ситуацию. Крыша на доме достаточно высокая. Снег с кровли сбрасывали с помощью автовышки и не учли, что осталось немного снега на самой верхушке крыши. В этом году с крыши дома два раза сбрасывали снег. Не досмотрели. И получили то, что получили, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Перфилов.

По его словам, сотрудники УК устраняют все последствия случившегося за счет компании. И впредь кровле данного дома будет уделяться более пристальное внимание, отметил Михаил Сергеевич.

Новости smi2.ru

  • Шторм с сильным ветром, ливнем и грозами снова надвигается на Бердск (7)
  • Шторм на Телецком озере мешает спасателям из Бердска поднять разбившихся в вертолете (4)
  • Шок: Башенный кран рухнул на дорогу в центре Омска и убил людей (9)
  • Что случилось на ул. Вокзальная? (15)
  • Что за стрельба была в Микрорайоне? (1)
Рухнувшую с крыши глыбу льда в Бердске назвал недоработкой директор УК «Гурман»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [10:30]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[12:05] От 650 до 990 рублей стоит день лагерного отдыха детей Бердска

[11:55] Старые электросчетчики запрещают в России

[11:45] Новую схему теплоснабжения Бердска обсудят на публичных слушаниях

Все новости

[12:05] От 650 до 990 рублей стоит день лагерного отдыха детей Бердска

[11:55] Старые электросчетчики запрещают в России

[11:45] Новую схему теплоснабжения Бердска обсудят на публичных слушаниях


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 77%

30 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: