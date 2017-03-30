Навести порядок в роддоме и на прилегающей территории призывает власть рожавшая в Бердске Ксения Аксой, которая сейчас живет за границей. Она приехала в родной город рожать, потому что уверена в профессионализме врачей и медсестер.

Но обратила внимание и на необходимость ремонта в родовом отделении. А в уборке рощи вокруг бердского роддома готова, говорит сама поучаствовать. Здесь, по ее мнению, необходимо разбить сквер и поставить лавочки.

Ксения написала письмо в «Курьер. Среда. Бердск, чтобы обратить внимание власти на проблемы, которая в состоянии их решить.

дословно

«Здравствуйте, редакция любимой газеты! Я родилась и выросла в Бердске и всегда любила свой город-такой красивый, уютный, семейный, одним словом — родной! Волею судьбы живу сейчас в другой стране, в стране с более развитой инфраструктурой и в плане новаций — на шаг впереди. Но рожать я решила все-таки в родном городе, так как доверяю нашим докторам, которые не так оснащены техникой, как здесь, но от этого не менее профессиональны.

Так вот подходом к беременности я осталась очень довольна! Никогда не понимала, почему многие девушки — жительницы нашего города собираются рожать в других городах. Я сразу знала, что буду рожать только в нашем роддоме и нигде больше, потому что главное — не стены, а люди, которые работают там.

Хотелось бы сразу поблагодарить ведущих мою беременность врача и акушера- Чебакову Валентину Михайловну и Трифонову Инну Владимировну. Ну, раз уж речь зашла о благодарности, то и отдельное спасибо персоналу роддома, не смогу перечислить всех, так как безгранично благодарна абсолютно каждому!

Я могу смело заявить, что в нашем роддоме замечательные доктора — профессионалы своего дела, способные найти подход к каждому пациенту! А какие замечательные медсёстры и в отделении патологии, и в родовом отделении — была приятно удивлена: никаких грубостей, всегда вежливые и отзывчивые.

Но написать решила все-таки не только ради благодарностей. Есть ряд проблем, которые администрации нашего города необходимо взять на заметку! В отделении патологии на весь этаж хороший душ только один, второй — оставляет желать лучшего, а душ третьего этажа не помешало бы отремонтировать полностью.

Но больше всего огорчил и удивил тот факт, что в роддоме нет водонагревателя! В патологии я лежала в дни, когда в Микрорайоне было отключение горячей воды, так вот и в больнице ее тоже не было! Как такое вообще может быть? И здоровым-то незакалённым женщинам холодный душ не особо полезен, а беременным и тем более родившим вообще что делать? Думаю, это вполне по силам власти города — исправить ситуацию, чтоб такое заведение всегда имело снабжение горячей водой! На мой взгляд это не роскошь, а необходимость.

Но основное мое предложение к администрации города — это благоустройство территории, прилегающей к роддому. Вы видели какая там потрясающая роща? Если все привести в порядок, то просто цены не будет этому месту! Сейчас там нет ни одной лавочки, а ведь к будущим мамам приходили в часы посещения родственники и приходилось просто стоять или кружить вокруг здания.

Не думаю, что город не может себе позволить элементарно очистить рощу от мусора, обрезать ветки у разросшихся кустов, скосить травку, поставить пару лавочек, и будет уже совсем другой вид! Уверена, с новыми изменениями и желающих рожать там будет больше! Могу даже проект помочь разработать, да и принять участие в уборке территории, если необходимо. А то вдруг судьба подарит возможность вернуться туда снова, хотелось бы тогда уже видеть все эти изменения воплощенными в жизнь.

Очень хотелось бы, чтоб мое письмо было опубликовано, чтоб администрация города дала ответ, есть ли в планах хоть что-то изменить. С огромной благодарностью, Ксения Аксой».

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