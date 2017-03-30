Сотрудники заповедника «Хакасский» вертолетом добрались до участка «Заимка Лыковых» и впервые с прошлой осени навестили знаменитую таежную отшельницу, рассказали в пресс-службе заповедника.

По словам Агафьи Лыковой, зиму она перенесла хорошо, неприятной неожиданностью стали только ноябрьские морозы.

— Чувствует себя отшельница удовлетворительно, жалуется лишь на сезонные боли в ногах. На вопросы, не хочет ли она перебраться поближе к людям, Агафья Лыкова неизменно отвечает: «Никуда я уже не поеду и силой данной клятвы не покину этой земли».

Госинспекторы привезли женщине ее любимые гостинцы и письма от единоверцев, помогли по хозяйству и рассказали мирские новости, — добавили в заповеднике «Хакасский».

Как говорят сами инспекторы, сотрудники отдела охраны регулярно навещают Агафью. К сожалению, случается это не так часто. Из-за труднодоступности местности зимой и ранней весной добраться до заимки возможно лишь на вертолете, а летом только на лодках по горно-таежным рекам, передает РГ.

Справка Семья староверов Лыковых ушла в саянскую тайгу в 1938 году и 40 лет скрывалась от цивилизации. В 1978 году Лыковы повстречались с геологами. Широкому миру о них поведал журналист «Комсомольской правды» Василий Михайлович Песков, который был в составе геологической группы. На протяжении трех десятков лет он рассказывал о жизни отшельников. Сейчас из семьи в живых осталась только Агафья. С 2001 года окрестности заимки Лыковых решением правительства России стали одним из участков заповедника «Хакасский».

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