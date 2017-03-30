На предотвращение паводка брошены все силы коммунальщиков Бердска этой весной. Из-за обильных снегопадов, обрушившихся на регион этой зимой, луж во дворах и на улицах не миновать. Первая оттепель уже дает знать бердчанам о том, что ливневая канализация в городе не справляется с потоками вешних вод.

Представитель КБУ вчера, 29 марта, на заседании штаба по прохождению отопительного сезона обратился к собравшимся с просьбой сообщать об аварийных колодцах: «Сейчас снег тает, открываются колодцы. Аварийные колодцы — просьба по ремонтам звонить мне. Где просто разрушенные оголовки, как только снег сойдет, давайте составлять график ремонта».

Объявил бой разрушенным элементам системы ливневки и начальник управления ЖКХ Владимир Захаров. По словам чиновника, ремонт будет масштабным: в этом году планируется привести в порядок все колодцы и ливнеприемники в городе.

— Если на вашей или прилегающей территории есть колодцы, которые требуют ремонта, пожалуйста, подайте нам заявки. Мы их отдефектуем и включим в план работы, — сообщил руководителям УК Владимир Николаевич.

По словам Ларисы Степановой, вице-мэра Бердска по городскому хозяйству, одним ремонтом дождевой канализации власть не ограничится. Ларисы Владимировна рассказала, что коммунальщики промоют всю систему уличного водоотведения. Этого, по заверениям чиновницы, в Бердске не делалось последние пять лет.

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