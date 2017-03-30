Преподаватель «Ельцин-центра» заставила вымыть рот с мылом мальчика, который нецензурно бранился в течение двух дней, рассказала РИА Новости специалист по связям с общественностью организации Елена Волкова.

По данным местных СМИ, инцидент случился 29 марта на одной из площадок Центра, где функционировал детский «Лего-лагерь».

По словам Волковой, преподаватель заверила, что впредь будет держаться в рамках. У самого мальчика и его мамы, которая пришла забрать ребенка после занятий, никаких претензий нет.

«Когда мы спросили мальчика, что он думает по поводу сегодняшней ситуации, он спросил: «Какой ситуации?». Сама мама ребенка выразила надежду на то, что случившееся подействует на него и он перестанет материться», — добавила Волкова.

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