Федеральная служба охраны (ФСО) России получила право принимать решения об изъятии земель для госнужд. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Служба теперь «принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России». Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее ФСО могла только бессрочно пользоваться земельными участками. В августе прошлого года служба попросила разрешить ей принимать «решения об изъятии земельных участков для государственных нужд в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, соответствующих сфере ведения ФСО России». Служба, в том числе разработала проект указа президента, передает Ъ. В пояснительной записке к документу говорилось, что инициатива направлена на реализацию положений Земельного кодекса.

В феврале право изымать земли для государственных нужд получило Росимущество. В прошлом году разрешение изымать земли запросила Федеральная служба безопасности (ФСБ). В ведомстве объяснили необходимость новых полномочий созданием запретных зон для обеспечения обороны и безопасности страны, а также незавершенными процедурами оформления госграницы России с рядом стран.

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