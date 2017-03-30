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Путин разрешил изымать землю для государственных нужд

Федеральная служба охраны (ФСО) России получила право принимать решения об изъятии земель для госнужд. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Служба теперь «принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России». Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее ФСО могла только бессрочно пользоваться земельными участками. В августе прошлого года служба попросила разрешить ей принимать «решения об изъятии земельных участков для государственных нужд в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, соответствующих сфере ведения ФСО России». Служба, в том числе разработала проект указа президента, передает Ъ. В пояснительной записке к документу говорилось, что инициатива направлена на реализацию положений Земельного кодекса.

В феврале право изымать земли для государственных нужд получило Росимущество. В прошлом году разрешение изымать земли запросила Федеральная служба безопасности (ФСБ). В ведомстве объяснили необходимость новых полномочий созданием запретных зон для обеспечения обороны и безопасности страны, а также незавершенными процедурами оформления госграницы России с рядом стран.

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Путин разрешил изымать землю для государственных нужд

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [09:00]

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