USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Прокурор Бердска Роман Сивак 28 марта утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя города Бердска Ивана Епачинцева.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, совершенные с использование информационно-телекоммуникационной сети интернет).
По версии следствия, в период с 27 августа 2015 года по 17 мая 2016-го, Епачинцев разместил на своей странице в социальной сети аудио- и видеофайлы экстремистского содержания, а также с 6 июля по 21 ноября 2016 года оставил на страницах пользователей социальной сети комментарии экстремистской направленности.
— Вину в совершении преступления Епачинцев признал. После вручения ему обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу, — сообщили в прокуратуре.
Расследованием занимался следственный отдел по Бердску СКР. Противоправная деятельность обвиняемого выявлена оперативными службами главка МВД России по Новосибирской области. Следователем собраны достаточные доказательства, чтобы направить дело в суд, сообщили в Следственном комитете.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [08:45]
[12:05] От 650 до 990 рублей стоит день лагерного отдыха детей Бердска
[11:55] Старые электросчетчики запрещают в России
[11:45] Новую схему теплоснабжения Бердска обсудят на публичных слушаниях
[12:05] От 650 до 990 рублей стоит день лагерного отдыха детей Бердска
[11:55] Старые электросчетчики запрещают в России
[11:45] Новую схему теплоснабжения Бердска обсудят на публичных слушаниях
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: юго-западный