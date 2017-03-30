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За экстремизм судят 23-летнего жителя Бердска

Прокурор Бердска Роман Сивак 28 марта утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя города Бердска Ивана Епачинцева.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, совершенные с использование информационно-телекоммуникационной сети интернет).

По версии следствия, в период с 27 августа 2015 года по 17 мая 2016-го, Епачинцев разместил на своей странице в социальной сети аудио- и видеофайлы экстремистского содержания, а также с 6 июля по 21 ноября 2016 года оставил на страницах пользователей социальной сети комментарии экстремистской направленности.

— Вину в совершении преступления Епачинцев признал. После вручения ему обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу, — сообщили в прокуратуре.

Расследованием занимался следственный отдел по Бердску СКР. Противоправная деятельность обвиняемого выявлена оперативными службами главка МВД России по Новосибирской области. Следователем собраны достаточные доказательства, чтобы направить дело в суд, сообщили в Следственном комитете.

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За экстремизм судят 23-летнего жителя Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [08:45]

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