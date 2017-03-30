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Патриарх Кирилл: в революции виновата интеллигенция, совершившая «страшные преступления»

По мнению патриарха, события столетней давности стали следствием «страшных преступлений», которые совершила интеллигенция, передает «Интерфакс».

«Все, что произошло в ХХ веке, эта мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны?» — заявил он на заседании палаты попечителей Патриаршей литературной премии. Глава РПЦ считает, что «интеллигенция в первую очередь несла ответственность за страшные события столетней давности».

Патриарх также выразил сожаление, что сейчас продолжается «война исторических аргументов». «Общество до сих пор не примирилось в полной мере в том, что касается оценки событий столетней давности. Наверное, трактовки останутся разными, но необходимо сделать все, чтобы их разнообразие не провоцировало новых гражданских конфликтов», — подчеркнул он.

«Слишком много крови было пролито, слишком большая цена была заплачена за то, чтобы мы могли преодолеть в наших сегодняшних реалиях последствия былой смуты, исключить возможность ее влияния на нашу жизнь», — добавил патриарх.

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Патриарх Кирилл: в революции виновата интеллигенция, совершившая «страшные преступления»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [08:25]

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