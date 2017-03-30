С 28 марта вступил в силу безвизовый режим для Грузии в отношении европейских стран. Исключение составят лишь Великобритания и Ирландия.

Жители Грузии смогут посещать страны Европы на срок до 90 дней в течение полугода. При этом на контрольно-пропускном пункте в Грузии и в стране прибытия им могут быть заданы вопросы о цели поездки, наличии обратных билетов и минимальной суммы денег. Об этом говорится в пояснениях МИД Грузии, на которые ссылаются «Известия».

Нарушение правил пребывания в Европе повлечет за собой депортацию, штраф в €3 тыс. и запрет на посещение европейских стран в течение пяти лет.

Поехать в Европу без визы смогут и жители Абхазии и Южной Осетии при наличии у них грузинского биометрического паспорта.

Решение вопроса о безвизовом режиме между Грузией и Европой заняло около пяти лет.

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