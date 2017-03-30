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В отделе судебных приставов по Новосибирскому району на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданки, которая своим нежеланием лечиться ставила под угрозу жизнь и здоровье неограниченного круга лиц.
Во время выхода судебного пристава-исполнителя по адресу должницы ей были разъяснены нормы законодательства и порядок исполнения решения суда, а также меры принудительного исполнения, которые будут применены в случае нежелания добровольно проследовать на лечение.
— Гражданка рассказала должностному лицу, что собиралась поехать, но вот как-то погода не сложилась, а потом ей нахамили в регистратуре и никаких постановлений о возбуждении исполнительного производства она не получала. Также должница решила лечиться самостоятельно, народными методами, так как она считает медицинских работников некомпетентными, — рассказали в ведомстве.
Однако после вручения судебным приставом-исполнителем предупреждения об ответственности за неисполнение решения суда, гражданка спешно отправилась на медицинское обследование и стационарное лечение в диспансер.
— На что рассчитывала должница, больная тяжёлым заразным заболеванием, остаётся неясным, но судебные приставы сумели обеспечить её изоляцию, предотвратив исходящую опасность для неограниченного круга лиц, — пояснили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 30 марта 2017 г. [08:00]
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