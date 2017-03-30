Совет Федерации проголосовал за законопроект, который позволяет попавшим под санкции россиянам отказаться от налогового резидентства России. Документ поддержали 132 сенаторов, девять воздержались, передает «Новая газета».

Ранее Госдума приняла эту поправку. Согласно документу, правительство определит перечень санкций, в отношении которых будет действовать норма.

Как ранее объяснил автор инициативы, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, поправка не освобождает физлиц от обязанности платить налоги и отчитываться по контролируемым иностранным компаниям и офшорам.

Согласно действующему закону, налоговым резидентом России является гражданин, фактически находящийся в стране не менее 6 месяцев в году.

Макаров ранее говорил, что попавший под санкции человек по европейским законам должен отчитываться о налогах за рубежом, если у него есть иностранные компании или имущество. Поправка, по его мнению, должна помочь избежать попавшим под санкции россиянам двойного налогообложения.

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