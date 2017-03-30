Лефортовский суд Москвы санкционировал домашний арест на два месяца заместителю директора Эрмитажа Михаилу Новикову, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

«Постановлением Лефортовского суда Москвы от 28 марта в отношении заместителя директора ФГБ УК (федеральное государственное бюджетное учреждение культуры — ИФ) «Государственный Эрмитаж» Новикова Михаила Ивановича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а всего до 23 мая 2017 года», — сказала Краснова.

По ее словам, Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток с момента его вынесения, уточнила пресс-секретарь.

В свою очередь источник «Интерфакса» в правоохранительных органах подтвердил, что директор департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры Артем Новиков был задержан 28 марта в здании министерства, но впоследствии был отпущен.

Министерство культуры, в свою очередь, сообщило, что Новиков примет участие в коллегии ведомства.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский полагает, что задержание его заместителя Михаила Новикова может быть связано с реализацией проектов по строительству.

«Все происходящее, прежде всего, связано с вопросом эрмитажных строек. А где такие большие стройки, там много денег, много разных проблем, много недобросовестных подрядчиков. Но финансовая деятельность Эрмитажа все время проверяется — Федеральной службой безопасности и Счетной палатой», — сообщил Пиотровский в среду.

Директор Эрмитажа предостерег от поспешных обвинений в отношении Новикова.

«Что касается последних событий, то хочу подчеркнуть, что у нас все-таки еще существует презумпция невиновности и комментировать все случившееся можно будет через некоторое время, когда ситуация станет яснее», — сказал он.

Как сообщалось, в среду Лефортовский суд Москвы санкционировал домашний арест на два месяца заместителю директора Эрмитажа Михаилу Новикову. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).

В свою очередь, источник «Интерфакса» в правоохранительных органах подтвердил, что директор департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры Артем Новиков был задержан 28 марта в здании министерства, но впоследствии отпущен.

Министерство культуры сообщило в среду, что Новиков примет участие в коллегии ведомства. По данным СМИ, Артем Новиков — сын Михаила Новикова.

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