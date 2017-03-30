Обалдеть! Честно признаюсь в том, что написанное мною слово применяю редко. Но сегодня другого просто не мог подобрать, а нецензурно выражаться не приучен, но слова крутились, как говорят в народе, на языке, но не вырвались наружу. Так что такое произошло, что так взбудоражило?

А произошло то, что здравомыслящие руководители, специалисты и просто работники так делать не должны. Сегодня, 29 марта, во второй половине дня, проходя по улице Первомайской возле пересечения с улицей Комсомольской увидел самую настоящую пародию ямочного ремонта дорог.

По проезжей части дороги бегут ручьи воды от таяния снега. Стоит автомобиль. Из кузова клубится пар от горячего асфальта. В кузове два рабочих с совковыми лопатами выбрасывают на дорогу асфальт. Внизу четыре рабочих с совковыми лопатами вычерпывают воду из ям и сразу же забрасывают асфальт в эти ямы. При забрасывания асфальта из ям разлетаются на несколько метров брызги воды.

Моментально возник вопрос. Зачем привезли асфальт и выбрасывают его в лужи? А не дешевле ли было бы этот асфальт просто выбросить в отвал прямо на асфальтной установке? Почему так подумал? Да потому что асфальт и вода не совместимы.. Не было бы транспортных расходов. Для хилого бюджета города было бы меньше затрат. А дороги, отремонтированные таким методом, так и будут разбитыми.

Ведь на улице Первомайской ежегодно производят ямочный ремонт. Асфальт в ямах сразу же разрушается, так как не соблюдаются требования технологии, которые привожу ниже.

Важные требования Качество и срок службы ремонтируемых покрытий в первую очередь зависят от соблюдения требований: Ямочный ремонт проводится при температурах воздуха не меньше допустимой для определенного ремонтного материала на ЧИСТОМ И СУХОМ покрытии;

На мой вопрос:- «Ребята, зачем же вы асфальт выбрасываете в воду? Надо же его укладывать в очищенные, сухие и предварительно смазанные гудроном (нефтебитумом) ямы.» Ответ был такой, что надо спрашивать у руководителя. Нам сказали делать и мы делаем. Интересно. А в этой организации есть технолог? Если есть, то может ли он занимать такую должность?

Встретившись со знакомым мне предпринимателем Андреем, я задал ему вопрос:- «Андрей, скажи, если бы тебе надо было заасфальтировать территорию, на которой стоят лужи воды, за счет своих средств, то ты бы стал асфальтировать?» Он просто ответил, не думая:- «Я что, похож, по твоему, на дурака?». И тут же привел случай из его жизни. Он ехал с 6-летней дочерью на автомобиле. Таким же образом производили работники ямочный ремонт на дороге, по которой текли ручьи воды. Его дочь и говорит:- «Папа, а почему дяденьки выбрасывают асфальт в воду? Он им не нужен?» Действительно устами ребенка глаголит истина.

Исходя из изложенного, возник вопрос:- «Уважаемые Глава города Шестернин Е.А., Председатель Совета депутатов Бальин В.Г., Председатель Общественной палаты Щербенева М.В., а Вы стали бы асфальтировать собственную территорию за счет собственных средств при условии наличия там луж воды?»

А вопрос такой правомерен. При таком подходе к ямочному ремонту в нашем городе создается видимость ремонта дорог. А на самом деле это и самообман, и обман жителей города. Это просто трата средств бюджета, ни сколько не улучшающая качество дорог. Наверное, это работа и для контролирующих и правоохранительных органов? Наверное настало время дать юридическую оценку?. Есть надежда на то, что такой метод ремонта дорог в нашем городе будет запрещен.

Новости smi2.ru