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«Бердские новости» отметили юбилей 85 лет

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Тартыга Дрочёный:

Газета «Бердские новости» отметила юбилей 85 лет. Вспоминали всё и всех и Галину Владимировну тоже)

Почему не была на торжестве?

От редакции: Г.В. сердечно поздравляет первую газету Бердска. Помнит время, когда пришла в «Ленинский путь». Всем читателям «Бердских новостей» желает счастья, правды и здоровья!

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«Бердские новости» отметили юбилей 85 лет

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [21:15]

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Курьер.Среда.Бердск

[29-03] «Бердские новости» отметили юбилей 85 лет

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Снег, ветер: юго-западный
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