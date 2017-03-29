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Газета «Бердские новости» отметила юбилей 85 лет. Вспоминали всё и всех и Галину Владимировну тоже)
Почему не была на торжестве?
От редакции: Г.В. сердечно поздравляет первую газету Бердска. Помнит время, когда пришла в «Ленинский путь». Всем читателям «Бердских новостей» желает счастья, правды и здоровья!
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [21:15]
[29-03] «Бердские новости» отметили юбилей 85 лет
[29-03] Умер Георгий Рассказов, основоположник реабилитации наркозависимых в Бердск...
[29-03] Художница из Нижнего Новгорода стыдила несуществующего заказчика из Бердска
[29-03] «Бердские новости» отметили юбилей 85 лет
[29-03] Умер Георгий Рассказов, основоположник реабилитации наркозависимых в Бердск...
[29-03] Художница из Нижнего Новгорода стыдила несуществующего заказчика из Бердска
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