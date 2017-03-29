Газета «Бердские новости» отметила юбилей 85 лет. Вспоминали всё и всех и Галину Владимировну тоже)

Почему не была на торжестве?

От редакции: Г.В. сердечно поздравляет первую газету Бердска. Помнит время, когда пришла в «Ленинский путь». Всем читателям «Бердских новостей» желает счастья, правды и здоровья!

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