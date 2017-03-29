Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Умер Георгий Рассказов, основоположник реабилитации наркозависимых в Бердске

28 марта 2017 года после тяжелой болезни на 66-м году жизни скончался Рассказов Георгий Германович. Его по праву считают родоначальником возвращения к нормальной жизни наркоманов и алкоголиков. Он многие годы действенно помогал и зависимым, и членам их семей.

Георгий Рассказов родился 2 сентября 1951 года в Бердске в семье педагогов. В 1973-м окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи, в 1986 году — Ленинградскую военную академию связи им. Буденного. Имеет правительственные награды.

После окончания военной карьеры возглавил региональную общественную организацию «Свободная жизнь», стал основоположником первых амбулаторных групп самопомощи, а в начале двухтысячных годов основал реабилитационный центр по лечению наркозависимости «Дом на полпути» в с. Гусельниково, идею которого привез в Сибирь из Америки.

В последние годы Георгий Германович стал основателем международной психотерапевтической организации «Свобода-центр» и жил за границей, в основном в Болгарии. Он является автором и ведущим многочисленных образовательных семинаров для родственников наркоманов и алкоголиков.

Прощание с Георгием Рассказовым начнется вечером в среду, 29 марта. В храме Сретения Господня на ул. Кутузова, 17 установят гроб с его телом. Проститься с ним можно будет всю ночь. Похороны состоятся в четверг, 30 марта.

Новости smi2.ru

  • Черные риэлторы продали в рабство жителя Бердска, чтобы заполучить его квартиру (31)
  • Фото: Пилот из Барнаула на параплане погиб на глазах выпускников-офицеров МВД в Новосибирске (2)
  • Участок леса Бердска просит реабилитационный центр «Ортос» (11)
  • Умер старейший актер Владимир Зельдин (6)
  • Умер Сергей Маланов, завотделением переливания крови ЦГБ Бердска (21)
Умер Георгий Рассказов, основоположник реабилитации наркозависимых в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [18:30]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:30] Умер Георгий Рассказов, основоположник реабилитации наркозависимых в Бердск...

[17:55] Художница из Нижнего Новгорода стыдила несуществующего заказчика из Бердска

[17:25] Навязывание уроков борьбы с коррупцией Мизулина считает «опасной тенденцией...

Все новости

[18:30] Умер Георгий Рассказов, основоположник реабилитации наркозависимых в Бердск...

[17:55] Художница из Нижнего Новгорода стыдила несуществующего заказчика из Бердска

[17:25] Навязывание уроков борьбы с коррупцией Мизулина считает «опасной тенденцией...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 77%

30 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: