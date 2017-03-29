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28 марта 2017 года после тяжелой болезни на 66-м году жизни скончался Рассказов Георгий Германович. Его по праву считают родоначальником возвращения к нормальной жизни наркоманов и алкоголиков. Он многие годы действенно помогал и зависимым, и членам их семей.
Георгий Рассказов родился 2 сентября 1951 года в Бердске в семье педагогов. В 1973-м окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи, в 1986 году — Ленинградскую военную академию связи им. Буденного. Имеет правительственные награды.
После окончания военной карьеры возглавил региональную общественную организацию «Свободная жизнь», стал основоположником первых амбулаторных групп самопомощи, а в начале двухтысячных годов основал реабилитационный центр по лечению наркозависимости «Дом на полпути» в с. Гусельниково, идею которого привез в Сибирь из Америки.
В последние годы Георгий Германович стал основателем международной психотерапевтической организации «Свобода-центр» и жил за границей, в основном в Болгарии. Он является автором и ведущим многочисленных образовательных семинаров для родственников наркоманов и алкоголиков.
Прощание с Георгием Рассказовым начнется вечером в среду, 29 марта. В храме Сретения Господня на ул. Кутузова, 17 установят гроб с его телом. Проститься с ним можно будет всю ночь. Похороны состоятся в четверг, 30 марта.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [18:30]
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