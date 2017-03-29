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Художница из Нижнего Новгорода стыдила несуществующего заказчика из Бердска

Несколько дней назад «Курьер. Среда. Бердск» получил сообщение от художницы Жанны Галкиной. Жанна в Вконтакте выставила портрет девушки. И сделала приписку, что ищет ее, чтобы вручить портрет. Мол, ее молодой человек сделал заказ, но не оплатил его.

«Курьер. Среда. Бердск» позвонила художнице. Когда стали спрашивать о том, кто сделал ей заказ, Жанна ответила, что не хотела бы все разглашать.

Жанна неохотно отвечала на вопросы. Рассказала, что училась в университете, преподает в школе искусств в Нижнем Новгороде. Делает портреты по присланным в Вконтакте фотографиям. Пересылает свои работы по почте.

— Вам портрет заказал житель Бердска?

— Я хотела бы, чтобы фамилию не указывали.

— Вам портрет заказал житель Бердска?

— Угу.

Художница рассказала, что парень заказал портрет еще месяц назад. Но до сих пор не оплатил работу. Она потратила на создание картины несколько дней.

Когда разговор зашел о том, что художница готова была подарить портрет девушке, она ответила, что нет.

— Нужно все-таки оплачивать труд, — уверила Жанна.

Галкина закончила разговор, сославшись на занятость и пообещала написать все, что хочет сказать, в Вконтакте. И действительно написала: «Девушка категорически не согласна на то, чтобы ее лицо опубликовали, и так расстроена публикацией в ВК. Давайте так, вы напишите все с вымышленными именами, без портрета, мою фамилию можете указать. Портрет она получит».

Решив узнать, что за работы делает художница из Нижнего Новгорода, «Курьер. Среда. Бердск» стал искать в контакте Жанну Галкину. И то что выдал поисковик, немного поразило. Мы увидели красотку с портрета, присланную в Вконтакт. Но только заказчика работы искали уже в Башкирии. Информация прошла по «Первому каналу». Причем, в группе «Подслушано Белорецк» сообщение выложили через день после общения с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск».

«В Башкирии ищут девушку с портрета!

Портрет девушки невероятной красоты появился днем во вторник, 28 марта, в группе «Подслушано Белорецк». Выразительные глаза, чувственные губы, выведенные легкими штрихами пастели — не работа, а загляденье.

Однако обратиться к белорецким подслушанцам художницу из Нижнего Новгорода Жанну Галкину заставил жестокий обман.

— Ищу девушку с портрета: ваш молодой человек заказал его, но не смог оплатить его, кормя завтраками. Я ему поверила и не взяла предоплату. На портрет ушло два дня работы, и мне обидно, — поделилась мастер. Впрочем, розыски девушки художница затеяла отнюдь не ради мести: — Откликнитесь, я его вам портрет подарю, а парня своего — обманщика и неудачника — бросайте!

Все, кто узнал красотку с портрета, могут написать художнице на ее страничку в соцсети».

Вот и остается задать вопрос: «А был ли мальчик?». Есть предположение, что художница таким образом делает себе рекламу.

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Художница из Нижнего Новгорода стыдила несуществующего заказчика из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [17:55]

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