Профильный комитет Совета федерации проверит информацию о том, почему «в ряде школ уроки патриотизма начали заменяться уроками борьбы с коррупцией». Об этой «опасной тенденции» заявила сенатор Елена Мизулина.

Выступая на заседании СФ, Елена Мизулина отметила, что в ряде школ, в том числе в Санкт-Петербурге, «уроки патриотизма начали заменяться уроками борьбы с коррупцией». В частности, ученикам показывают списки стран, где они расположены в порядке эффективности противодействию коррупции, и Россия находится в конце таких списков.

«Может, имеет смысл дать поручение профильному комитету, посмотреть что это за ситуация, откуда она идет»,— предложила госпожа Мизулина. По ее словам, навязывание борьбы с коррупцией «в разных школах — это очень опасная тенденция». Спикер СФ Валентина Матвиенко поручила комитету верхней палаты по образованию «посмотреть эту информацию и откуда она исходит».

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Сенатор Вячеслав Мархаев предложил проверить соответствие доходов премьер-министра Дмитрия Медведева его расходам. Однако на его выступление председатель СФ не отреагировала.

Напомним, в минувшее воскресенье в России прошли массовые протестные акции, поводом для проведения которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), возглавляемого Алексеем Навальным. В расследовании утверждается, что Дмитрий Медведев владеет и управляет через социальные фонды несколькими дорогими объектами недвижимости. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что «материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика».

Сенатор Людмила Нарусова обратила внимание, что идея господина Мархаева «не получила развития». Госпожа Матвиенко ответила, что «не дала протокольное поручение, потому что он его не сформулировал». «Если бы сформулировал, я бы его поддержала»,— добавила спикер СФ, отметив, что «нельзя делать вид, что ничего не происходит». По ее словам, она уже дала поручение комитету СФ по конституционному законодательству «подготовить предложения по созданию более широких площадок диалога по взаимодействию с гражданским обществом».

Госпожа Нарусова также не согласилась, что уроки борьбы с коррупцией «противоречат патриотизму». Нет ничего плохого в том, что «школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной», подчеркнула сенатор. «Определиться, почему Россия находится в таком положении,— это и есть патриотизм»,— сказала госпожа Нарусова. Она также обратила внимание, что тема массовых протестов 26 марта не была замечена федеральными телеканалами. Валентина Матвиенко ответила, что исходя из ее понимания Елена Мизулина «не против того, чтобы в школах говорили о борьбе с коррупцией»: «Просто она сказала, что уроки патриотизма подменяют этой темой. Это не означает, что не надо заниматься в школах просветительством».

Завершила тему сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, «все прекрасно понимают», что началась кампания по выборам президента: «Начались забастовки, выводят школьников на площади, студентов». «В Украине мы все это уже проходили»,— сказала она. Но «наше государство великое победить сложно», добавила госпожа Ковитиди.

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