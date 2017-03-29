Мировой суд Бердска сегодня, 29 марта, огласил приговор по делу о нападении собак-людоедов на бегуна из Новосибирска Владимира Варакуту. Напомним, неравная схватка между человеком и тремя разъяренными овчарками произошла в поселке Новом 18 января 2015 года. Уже больше двух лет чудом выживший Варакута пытается вернуть себе прежний облик: псы частично сняли ему скальп и отгрызли ушные раковины. На сегодняшнее заседание потерпевший тоже не явился, потому что был в больнице.

Видео Елены Меновщиковой

В причинении тяжкого вреда здоровью следствие обвинило местного жителя — бывшего милиционера Бориса Напольских. В последнем слове подсудимый вновь заявил, что не его питомицы чуть не лишили жизни новосибирца, и попросил оправдать его. Однако судья Любовь Майдан решила, что показания свидетелей обвинения куда более весомы, чем заявления собаковода:

Видео Елены Меновщиковой

— Признать Напольских Бориса Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ, назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком 350 часов, освободить от назначенного наказания в связи с истечением срока давности.

Несмотря на то, что Напольских избежал наказания, он намерен оспоривердикт мирового суда в федеральном. В течение 10 дней у него есть право подать апелляционную жалобу в Бердский городской суд, и, по его словам, он намерен этим правом воспользоваться.

Подробности из зала суда — в ближайшее время.

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