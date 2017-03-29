Инициатива проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора является правовым нонсенсом, так как, по сути, будет рассматриваться целесообразность соблюдения федерального закона, при этом Русская православная церковь уже ответила на конструктивную критику передачи собора в ее пользование, заявил РИА Новости глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя решение горизбиркома Северной столицы о проведении референдума.

Горизбирком Петербурга во вторник утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Авторы ходатайства рассчитывают, что теперь документы о референдуме рассмотрит законодательное собрание Петербурга.

В тексте проекта референдума сформулирован вопрос, согласен ли его участник, что памятники истории и культуры федерального значения — здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и храма Спаса-на-Крови — должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями.

«Считаю, что инициатива вынесения на референдум вопроса о передаче Исаакиевского собора Церкви является правовым нонсенсом. Потому что это значило рассмотрение на таком референдуме вопроса о том, нужно или не нужно ли соблюдать федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», — сказал Легойда.

Он добавил, что в условиях когда Русская церковь «дала ответы на все конструктивные опасения» относительно перспектив передачи собора, инициатива о проведении референдума является «попыткой перевода вопроса обратно в неконструктивное русло».

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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