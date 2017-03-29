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Путин увеличил численность армии РФ

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ главы государства от 28 марта опубликован в среду.

Согласно документу с 1 июля 2017 года штатная численность ВС РФ возрастет до 1 903 051 человека. При этом число военнослужащих останется прежним — 1 013 628 человек.

Указ от 28 марта 2017 года №127 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2016 г. №329 «О штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации» вступает в силу со дня его подписания.

В июле 2016 года Путин своим указом установил штатную численность вооруженных сил России в 1 885 371 единицу, в том числе один миллион военнослужащих. Таким образом, за год общее число штатного состава увеличится почти на 18 тысяч человек, отмечает «РГ».

Тогда же утратил силу президентский указ от 1 января 2008 года, который устанавливал штатную численность ВС РФ в количестве 2 019 629 единиц, в том числе 1 134 800 единиц военнослужащих, а также пункты 1, 3 и 4 президентского указа «О некоторых вопросах Вооруженных Сил РФ» от 29 декабря 2008 года, устанавливавшего с 1 января 2016 года штатную численность в количестве 1 884 829 единиц, в том числе один миллион военнослужащих.

Реформа Вооруженных сил, предусматривающая изменение их численности, состава и структуры, началась в 2008 году. О сокращении к 2016 году численности военнослужащих до миллиона человек и общей численности российской армии до 1 900 000 человек было объявлено в начале 2009 года.

Источник: newsru.com

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Путин увеличил численность армии РФ

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [16:45]

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