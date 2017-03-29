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Похвали своего ребенка к 1 июня

Очень много талантливых и умных детей живет и учится в Бердске. Мальчишки и девчонки достигают больших успехов в школьных дисциплинах, спорте и творчестве. Наших юных дарований признают не только в родном городе, но и в области, России и за рубежом.

«Курьер. Среда. Бердск» запускает проект «Похвальная грамота». Если ваши сын или дочь достигли каких-то высот в 2016-2017 году, вы можете прислать их фото и информацию о том, в какой сфере ваши дети стали лучшими, какие награды получили.

О бердских талантливых девчонках и мальчишках мы расскажем на kurer-sreda.ru, а также в газете «Курьер», номер которой выйдет накануне Дня детства.

Вы можете присылать фотографии ваших детей на bkurer@mail.ru с пометкой «Похвальная грамота» или приносить их в редакцию по адресу: Бердск, ул. К.Маркса, 24. Справки по тел.: 3-00-10.

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Похвали своего ребенка к 1 июня

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [16:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 77%

30 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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