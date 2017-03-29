Депутат от «Единой России» Евгений Фёдоров заявил радиостанции «Говорит Москва», что выступившие накануне режиссёры сбегут из страны, как только начнутся настоящие волнения.

«Когда здесь начнётся кровавая каша, их просто не будет. Они будут из Лондона наблюдать, как тут вырезают миллионы людей на улицах Москвы, Питера, как происходит распад страны, как происходит война всех со всеми и ликвидация русского народа. Я думаю, что у них просто отсутствует понятие патриотизма и понятие любви к Отечеству».

Фёдоров также добавил, что режиссёры получают господдержку на картины, противоречащие интересами страны. «Это специфика внешнего управления – то есть, им дают, потому что так можно на Западе».

Напомним, накануне на церемонии вручения кинематографической премии «Ника» режиссёры Александр Сокуров, Алексей Красовский, Марк Захаров и актриса Елена Коренева выступили в защиту политзаключённых и задержанных на митингах 26 марта.

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