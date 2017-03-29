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Вдребезги разбила скамейку рухнувшая глыба льда с крыши дома в Бердске

Глыба льда, упавшая с крыши дома разнесла на куски лавку у трехэтажного дома в Бердске. Происшествие случилось сегодня, 29 марта, у дома №32 на территории бывшего Бердского санатория.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» местные жители, чудом никто не пострадал, так как инцидент произошел примерно в 7 часов утра, когда люди идут на работу.

— Нам страшно выходить из подъезда. Это каждый год. В прошлом году чудом не убило бабушку. Вчера наши мужчины сами вышли чистили придомровую зону. Вода пошла в подъезд и подвал. А сегодня лед с крыши сошел, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Елена Колобова.

Дом обслуживает управляющая компания «Гурман».

Подробности — в ближайшее время.

Новости smi2.ru

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Вдребезги разбила скамейку рухнувшая глыба льда с крыши дома в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [16:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 77%

30 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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