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Глыба льда, упавшая с крыши дома разнесла на куски лавку у трехэтажного дома в Бердске. Происшествие случилось сегодня, 29 марта, у дома №32 на территории бывшего Бердского санатория.
Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» местные жители, чудом никто не пострадал, так как инцидент произошел примерно в 7 часов утра, когда люди идут на работу.
— Нам страшно выходить из подъезда. Это каждый год. В прошлом году чудом не убило бабушку. Вчера наши мужчины сами вышли чистили придомровую зону. Вода пошла в подъезд и подвал. А сегодня лед с крыши сошел, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Елена Колобова.
Дом обслуживает управляющая компания «Гурман».
Подробности — в ближайшее время.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [16:05]
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