Кирпичи и металлический обруч с разрушающейся некогда трубы котельной в любой момент могут упасть на головы жителей Бердска. Безучастность к данному факту властей города настолько возмутило бердчанку Светлану Бессмертную, что она даже сочинила экскурс как для гостей, так и для жителей города.

«Представляем вашему вниманию достопримечательность нашего города — Бердско-Пизанскую башню. Находящуюся в 262 метрах от административного центра по адресу: ул. Карла Маркса, 49. Объект примыкает к территории лицея №7, школы «Экология и диалектика», окружен жилыми многоэтажными домами. Постройка «Башни» датируется 40-50 годами прошлого века. Ветра десятилетий не пощадили строение, выдули цементный раствор по всему периметру, но несмотря на все законы физики, башня устояла. Старожилы объясняют это чудо лежащим в основании башни «Камнем Силы». Камень останавливает уже заметный крен. Спешите снять историческое селфи! Если вам повезет, то увидите своими глазами падение кирпича с самой высокой точки башни — постарайтесь успеть загадать желание! Знатоки утверждают, что скоро придут ураганные ветра с севера и возможно падение металлического обода ручной работы, диаметром до 1,5 метра. Спешите посетить «Чудо архитектуры» нашего города!».

Светлана Бессметрная предполагает, что труба осталась от старой котельной. Судя по ветхости, ей уже очень много лет. И разрушалась она десятилетиями.

— У трубы сформирована спереди арка. Ее привалили камнем, чтобы туда не лазили дети. Видимо, с другой стороны арка тоже была, но кирпич весь разрушился. Кирпич обрушается и снизу и сверху трубы. Его периодически убирают дворники. Кирпичи могут упасть на голову прохожих, но самое страшное, если вниз рухнет металлическое кольцо. Кирпичи под ним уже активно разрушаются, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» Светлана.

Когда Светлана делала снимки трубы, к ней подошел мужчина и представился завхозом лицея №7. Рассказал, что они уже обращались в горадминистрацию по проблеме разрушающегося строения. На место приезжала комиссия. Но вопрос по сносу трубы так и не решился.

— Если немного отойти в сторону, то можно увидеть, что «башня» уже кренится. Никто за ней не ухаживает. Фундамент подмыт. Хоть бы его подмазали каким-нибудь крепким раствором. Я не специалист в строительстве, но даже зрительно оценив, становится страшно. В ветра такие объекты раскачиваются. Я работала на высоте и знаю это. Этого внизу не видно, но когда зайдешь наверх, раскачка идет хорошая. А ведь труба ничем не укреплена. Ураган один, второй, и она упадет либо на жилые дома, либо на школу, — объясняет Бессмертная.

Ребенок Светланы учился в лицее №7. Она столько раз проходила рядом с трубой, но не обращала на нее никакого внимания. Но узрела все ее «прелести», когда два года назад купила гараж рядом. Становится страшно, когда идешь мимо, отмечает бердчанка.

В лицее №7 подтвердили, что вопрос по опасной трубе они ставили в горадминистрации. Писали заявления. Но проблема так и не решилась.

Начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов уверяет, что не получал жалоб от горожан по поводу разрушающейся трубы. Павел Викторович отметил, что выедет на место, осмотрит, со слов бердчан, опасный объект. И будет выяснять, кому труба принадлежит.

— Обязательно разберемся с этим вопросом, — пообещал начальник АТИ.

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