Российское «поколение Z» — молодежь в возрасте 15–25 лет — родилось с кнопкой на пальце, уверено в собственной исключительности, полагает, что модно быть умным, и склонно скорее к тихому сопротивлению, чем к открытому бунту. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном Сбербанком совместно с агентством Validata. Комментируя его итоги, собеседник «Известий», близкий к администрации президента, заявил, что сегодняшняя молодежь не так однородна и делать выводы о приоритетах молодого поколения на примере нескольких фокус-групп — рано.

В свою очередь, один из федеральных чиновников сказал, что место лидера «поколения 14+» оказалось «пустым» — и на этом, в частности, сыграли организаторы несанкционированных митингов в прошедшее воскресенье. Эксперты говорят, что для администрации президента воскресные события не были неожиданностью, обсуждалась цифра в 8 тыс. участников.

Исследование проводилось в конце 2016 года (результаты опубликованы в марте) и состояло из нескольких этапов, рассказала «Известиям» одна из менеджеров проекта, ведущий специалист отдела качественных исследований агентства Validata Анастасия Поляк. На первом этапе изучались онлайн-блоги, на которые подписаны юноши и девушки 15–20 лет. Второй этап проводился уже офлайн — в нем участвовали молодежные группы и родители, а также учителя со стажем преподавания более 10 лет, ведущие также внеклассные активности (например, походы). В Москве в опросе принял участие детский омбудсмен Евгений Бунимович.

— Мы проводили исследование в Москве, Саратове и Барнауле, — пояснила Анастасия Поляк. — Клиент хотел посмотреть разные региональные города, в том числе разные по количеству жителей. Саратов мы взяли, потому что это молодежный город, там большой студенческий кампус, а в Барнауле, напротив, не очень много молодежи, небольшое население и сложные условия жизни.

Онлайн и офлайн

Исследователи отмечают «врожденную» онлайновость молодежи: для нового поколения онлайн формирует реальность, а не наоборот. Они гораздо лучше воспринимают информацию, представленную кратко и наглядно (средний период концентрации — всего восемь секунд), а иконки и смайлики всё чаще заменяют текст. Тренды меняются очень быстро, долгосрочные привязанности отсутствуют даже в музыке и кино, а ярко выраженных субкультур больше нет.

С родителями у «поколения Z» сформировались партнерские, свободные отношения — старшее поколение их чаще хвалит, чем ругает, а сами подростки всё меньше критикуют родителей. Однако взрослые не являются абсолютным авторитетом, так как дети превосходят их во многих навыках. При этом родители часто берут на себя все бытовые обязанности, и у молодежи отсутствуют навыки решения проблем в реальной жизни.

Современные молодые люди не любят и не могут быть одни, стремятся к популярности и больше всего ценят качества, которые помогают им общаться. При этом, как говорится в исследовании, каждый уверен в собственной исключительности и единым поколением с друзьями себя не считает.

Что такое счастье

Главная ценность поколения — поиск своего пути. При этом «своим» может быть только легкий путь, на котором человек счастлив, а трудности — признак неправильно выбранной дороги. Счастье — это и есть успех, стремиться нужно к удовольствию и разнообразию, а не к престижу. Работа должна хорошо оплачиваться, но не отнимать много времени. Современная молодежь больше верит в стремительную удачу, чем в успех как следствие длительных целенаправленных действий.

Сейчас модно быть умным, открыто заявлять о любви к семье. Молодые люди больше хотят состояться в семейной жизни, чем в профессии. В брак они не хотят вступать раньше 25 лет, а распределение социальных ролей по гендерному признаку нарушено. Ошибиться и впоследствии пожалеть о сделанном выборе они боятся так же, как разочаровать родителей. При этом образ жизни старшего поколения считают рутиной, но и полной свободы опасаются. Менять мир молодежь не хочет, достаточно сделать комфортной жизнь вокруг себя. Вместо того чтобы открыто бунтовать, они просто тихо поступят по-своему. В целом комфорт и спокойствие — главное, чего современные молодые люди хотят для себя в будущем.

Полученные результаты удивили самих экспертов, рассказала Анастасия Поляк. Похожее исследование аналогичных аудиторий уже проводилось три года назад, однако отличие оказалось слишком сильным.

— Сейчас молодые гораздо более онлайновые. «Поколение Z» намного меньше ориентировано на карьеру, у него в целом меньше амбиций. Они гораздо больше стремятся к гармонии, чтобы было хорошо «здесь и сейчас». Им важнее найти «свое», но там, где не нужно напрягаться и преодолевать какие-либо трудности, — отметила Анастасия Поляк. — Они растут в тепличных условиях, очень многие живут с родителями, и те решают за них всё, вплоть до выбора профессии.

Запрос на лидера

Собеседник, близкий к администрации президента, заявил «Известиям», что исследование довольно точно отражает настроения так называемого «поколения Z», однако в этой ситуации стоит дифференцировать фокус-группы.

— У этих групп разные приоритеты, разные взгляды на работу, личную жизнь, экономическую и социальную ситуацию. Те, кто в воскресенье залез на фонари, — «поколение Z» — это люди, которым еще предстоит определиться, впервые они смогут голосовать только в 2024 году. Пока же они вышли «на модный движ», прогуляться в хорошую погоду, для них это весело, — сказал собеседник «Известий», добавив, что именно на такую «активность» и сформировался запрос.

По его словам, организаторы несанкционированного митинга сыграли на «пустой» площадке: место лидера общественного мнения этой группы граждан оказалось свободным. Однако идея с закидыванием кроссовок на провода в знак протеста не нашла поддержки у граждан, поскольку «отсыл к американской истории из фильма «Хвост виляет собакой» явно устарел», полагает собеседник издания.

— У молодежи нет четко сформулированной политической платформы, они — люди увлекающиеся, спонтанные. Поэтому условный месседж «берем ботинки — вешаем на фонарь» им подошел лишь отчасти. Сейчас важно понять, кто придет и займет это вакантное место и какой смысл будущего будет предложен этому поколению, — уверен собеседник издания.

Один из федеральных чиновников, в свою очередь, заявил «Известиям», что причины, по которым подростки вышли на несанкционированную акцию, по сути, неважны, поскольку «в этой среде любые сигналы проходят быстро».

— Сейчас важны те, кто впервые пойдет на выборы в 2018 году, то есть краткосрочная перспектива, — сказал собеседник издания. — Те, кому предстоит голосовать в 2024-м, — это стратегическая задача, и им, очевидно, уже будет нужен другой сигнал. Конечно, молодежь — самая перспективная часть граждан, именно они завтра придут управлять процессами.

Мнения экспертов

По мнению профессора ВШЭ Олега Матвейчева, представители подрастающего поколения технически подкованы и легко воспринимают новые технологии. Именно поэтому авторитет более взрослых людей, в том числе родителей, у них отсутствует — они уверены, что всё могут сделать сами.

— В то же время у них нет опыта в решении сложных задач, нет нравственного опыта. Молодое поколение «перекормлено» умственным фастфудом, который представляет собой контент соцсетей (отсутствие концентрации, чтение цитат, а не книг). Подобная идеология может, увы, сыграть с ними злую шутку — отсутствие мотивации и преодоления трудностей не ведет к серьезным успехам, — сказал Олег Матвейчев.

Ситуация с несанкционированными митингами в прошедшее воскресенье связана, по его мнению, с использованием командой Алексея Навального соцсети «ВКонтакте», основной аудиторией которой являются школьники и студенты.

— Раньше Навальный работал с такими платформами, как LJ и Facebook. Что касается LiveJournal — это более взрослые люди, прошедшие Болотную (митинги на Болотной площади в 2012 году. — «Известия») и оценившие киевский майдан (2014 год). Их сложно заинтересовать. А школьники и студенты сейчас не помнят даже событий на Болотной площади, — отметил Олег Матвейчев.

При этом, по его словам, для администрации президента воскресное развитие событий не было неожиданным — «накануне об этом говорилось, озвучивалась цифра порядка 8 тыс. человек».

— Если говорить об опыте Америки или Европы, то в России сейчас больше институтов и ведомств, занимающихся молодежной политикой, — Минобразования, Росмолодежь, специальный департамент в АП плюс огромный сектор гражданского общества — от спортивных обществ и НКО до обществ реконструкции и так далее. Запускаются новые проекты, о них мы узнаем через полгода, — пояснил эксперт.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что молодое поколение так же остро реагирует на несправедливость, как и остальные, но у него — свои собственные триггеры, которые могут мотивировать к тем или иным политическим действиям.

— Есть медиа, которые это поколение потребляет — читает, смотрит, доверяет. Соответственно есть и лидеры мнений, которым они доверяют. Используя такие каналы коммуникации, можно привлечь молодежь к тем или иным политическим действиям. Для них должна быть сформирована их собственная мотивация, которая исходила бы из их ценностных установок — зачем им, например, нужны эти выборы, — сказал Константин Костин.

Несанкционированный митинг, по его словам, — ситуативная реакция старшеклассников и студентов первых курсов на несправедливость.

— Главную мобилизационную роль сыграл брянский ролик, когда человека, который отметился как участник митинга, прямо с уроков уводят на беседу в полицию и директор проводит беседу, смысл которой в том, что настоящие патриоты должны поддерживать только ЕР. Это рождает протест. В молодежной среде высока солидарность, поэтому акция и состоялась, но походила она на флешмоб. Митинг ситуативен, реакция эмоциональна и поэтому краткосрочна, — резюмировал эксперт.

Новости smi2.ru