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Из полыхающего дома младенца на руках вынес пожарный в Бердске

Стали известны подробности спасения людей во время пожара, который произошел 27 марта в 5-этажном доме в Бердске по адресу: ул. Боровая, 100. Пожарные спасли из горящего дома младенца и около 100 жителей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», днем в понедельник загорелась комната в бывшем общежитии. Возгорание произошло на третьем этаже. Дым потянулся по всем этажам. Жильцы, находившиеся в это время дома, в страхе выбегали на улицу. Дым моментально заполнил общий коридор дома и распространился вверх.

— Задымление было настолько плотное, что видимость на этажах составляла не более 20 сантиметров. Пожарные оперативно организовали эвакуацию людей и в считанные минуты ликвидировали возгорание, — сообщил начальник Бердского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России подполковник внутренней службы Константин Рожко.

Сотрудники МЧС России организовали эвакуацию 74 жильцов из горящего многоквартирного дома, провели разведку, во время которой спасли 24 человек, среди них – 4 ребенка.

При помощи автолестниц из окон дома пожарные спасли пять человек: трех взрослых и двух детей. Одного младенца пожарный на руках вынес из опасной зоны, во время спуска ребенок через спасательную маску дышал чистым воздухом. Всего из дома при помощи спасательных масок пожарные спасли 24 человек. Остальных людей эвакуировали из подъезда по лестничным маршам. Медицинская помощь потребовалась только одному жильцу.

Причина пожара устанавливается. Но, по предварительным данным, произошел поджог. Предположительно, в комнате произошла ссора между братом и сестрой. Когда та вышла из комнаты, бердчанин сложил вещи в кучу и поджег их. Сам ушел.

Возгорание ликвидировали 6 единиц техники и 18 огнеборцев.

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Из полыхающего дома младенца на руках вынес пожарный в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [15:20]

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