Администрация Бердска сегодня, 29 марта, официально известила о проведении общественного обсуждения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. Проект разработан в рамках приоритетного направления стратегического развития РФ «Безопасные и качественные дороги».

Общественное обсуждение состоится 13 апреля в 17.00 в конференц-зале мэрии Бердска (ул. Горького, 9). По информации пресс-центра администрации, на мероприятие приглашают всех заинтересованных лиц, чиновников, депутатов, представителей сферы ЖКХ, общественников.

Однако то, как проект будет осуществлен в регионе, в том числе и в Бердске, обсудят в региональном правительстве уже сегодня, 29 марта. Обсуждения длились месяц, предложений ждали в том числе от бердчан.

Публичное обсуждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации, разработанной в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», организовано минтрансом региона.

Как сказано на сайте регионального правительства, с основным докладом по данной теме выступит и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков в 17.00.

Для участия в мероприятии приглашены представители общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного Собрания региона, министерства региональной политики Новосибирской области, министерства строительства региона, Территориального управления автомобильных дорог области, научного сообщества и заинтересованные жители.

В ходе совещания будут рассмотрены вопросы реализации программы в 2017 году на территориях муниципальных образований, входящих в Новосибирскую агломерацию – Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь, р.п. Кольцово, а также поступившие предложения по внесению изменений в документ на будущие годы.

Ознакомиться с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации можно по ссылке, а также на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Тем не менее, предложения от бердчан, как сообщает пресс-центр мэрии, могут быть представлены в письменной форме в канцелярию управления ЖКХ по адресу: ул. Черемушная, 5/1 каб. 306 или по адресу электронной почты mky-yzkh@mail.ru

Ознакомление с материалами и провести консультационные, разъяснительные мероприятия можно в МКУ «УЖКХ» в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: ул. Черемушная, 5/1, 4-й этаж, каб. 410, контактный телефон 8(38341) 4-00-11.

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