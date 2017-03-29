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Уважаемые жители и гости города Бердска!
Представляем вашему вниманию достопримечательность нашего города — Бердско-Пизанскую башню. Находящуюся в 262 метрах от административного центра по адресу: ул. Карла Маркса, 49.
Объект примыкает к территории Лицея №7, школы «Экология и диалектика», окружен жилыми многоэтажными домами. Постройка «Башни» датируется 40-50 годами прошлого века. Ветра десятилетий не пощадили строение, выдули цементный раствор по всему периметру, но несмотря на все законы физики — башня устояла.
Старожилы объясняют это чудо лежащим в основании башни «Камнем Силы». Камень останавливает уже заметный крен. Спешите снять историческое селфи!
Если вам повезет, то увидите своими глазами падение кирпича с самой высокой точки башни — постарайтесь успеть загадать желание! Знатоки утверждают, что скоро придут ураганные ветра с севера и возможно падение металлического обода, ручной работы, диаметром до 1,5 метра.
Спешите посетить «Чудо архитектуры» нашего города!
Также ведется поиск хозяина Арт-объекта.
…… Ребята, ТРУБА ТРУБЕ!
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [14:55]
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