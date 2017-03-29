Уважаемые жители и гости города Бердска!

Представляем вашему вниманию достопримечательность нашего города — Бердско-Пизанскую башню. Находящуюся в 262 метрах от административного центра по адресу: ул. Карла Маркса, 49.

Объект примыкает к территории Лицея №7, школы «Экология и диалектика», окружен жилыми многоэтажными домами. Постройка «Башни» датируется 40-50 годами прошлого века. Ветра десятилетий не пощадили строение, выдули цементный раствор по всему периметру, но несмотря на все законы физики — башня устояла.

Старожилы объясняют это чудо лежащим в основании башни «Камнем Силы». Камень останавливает уже заметный крен. Спешите снять историческое селфи!

Если вам повезет, то увидите своими глазами падение кирпича с самой высокой точки башни — постарайтесь успеть загадать желание! Знатоки утверждают, что скоро придут ураганные ветра с севера и возможно падение металлического обода, ручной работы, диаметром до 1,5 метра.

Спешите посетить «Чудо архитектуры» нашего города!

Также ведется поиск хозяина Арт-объекта.

…… Ребята, ТРУБА ТРУБЕ!

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