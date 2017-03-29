«СОГАЗ-Мед» обратился в ФАС после изменения тарифов операторов на СМС-рассылки. До середины 2014 года страховая компания осуществляла рассылку сообщений своим клиентам с помощью компаний-агрегаторов. Такая схема работы позволяла заказчику получать услугу со скидкой, поскольку агрегаторы заказывали СМС-рассылку у операторов «оптом», сразу для нескольких клиентов. Кроме того, агрегаторы могли снижать общую стоимость рассылки за счет отправки СМС из сетей региональных операторов, у которых цены на подобную услугу были ниже. В середине 2014 года в силу вступили поправки к закону «О связи», после чего сотовые компании стали требовать заключения прямых контрактов с клиентами на своих условиях.

В конце 2014 года «МегаФон» и МТС, а в 2015 году «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» поменяли тарифы на СМС-рассылку. Новые условия сделали невозможным объединение заказчиков в пулы, что привело к росту стоимости услуги для каждого из них.

В результате, по оценке комиссии ФАС, в 2015 году для «СОГАЗ-Мед» тариф на рассылку СМС абонентам МТС увеличился на 176%, «МегаФона» — на 116%, «ВымпелКома» — на 77%, «Т2 Мобайл» — на 33%. Но отказываться от рассылки клиенты не стали, несмотря на рост цен, указывает ведомство: число заказанных компаниями сообщений выросло в диапазоне от 5,52 до 125,11%.

Комиссия пришла к выводу, что изменение сотовыми компаниями тарифной политики в части СМС-рассылки необходимо квалифицировать как нарушение ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», которая запрещает действия или бездействие компании, занимающей доминирующее положение, результатом которых может оказаться ограничение, устранение конкуренции, ущемление интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

По расчетам ФАС, совокупная доля МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» и «Т2 Мобайл» на рынке мобильной связи на конец 2015 года превышала 70%. По данным аналитической компании AC&M, эта четверка как на конец 2015 года, так и на конец 2016-го суммарно занимала 99% рынка мобильной связи.

До оглашения результативной части решения комиссии стороны могут представить ей свои пояснения, доказательства и доводы. По информации источника РБК, близкого к одной из сторон разбирательства, результативная часть решения может быть представлена уже 4 апреля.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева подтвердила информацию, изложенную в заключении об обстоятельствах дела «СОГАЗ-Мед». Каким будет исход, она не прогнозирует. Она лишь оговорилась, что в ее личной практике работы в антимонопольной службе пока не было случаев, когда окончательное решение было бы противоположным заключению об обстоятельствах. Хотя в практике ФАС они были, уточнила Заева. Если операторов в итоге признают нарушившими закон о конкуренции, они будут обязаны устранить нарушения, то есть пересмотреть тарифную политику на СМС-рассылки, пояснила она. Кроме того, операторам придется выплатить штраф. Оборотным он будет или фиксированным, зависит от окончательного решения по делу.

Объем оборотного штрафа может составлять от 1 до 15% от выручки на этом рынке. По оценке AC&M, в 2016 году объем рынка СМС-информирования в России без учета Сбербанка составил​ 14,026 млрд руб. (рост на 27% по сравнению с 2015 годом). Основная часть выручки приходится именно на МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл», то есть оборотный штраф для них суммарно может составить до 2,1 млрд руб. Для сравнения, выручка МТС в 2016 году в России — 400,6 млрд руб.

Представитель «МегаФона» отметил, что компания поменяла схему взаимодействия с заказчиками из-за изменений в законодательстве и «не понимает претензии ФАС». «Мы также не согласны с анализом рынка, который провела ФАС. Рынок информирования и рекламы включает не только СМС, такие услуги оказываются по электронной почте, через мессенджеры, приложения и другие сервисы», — указал представитель «МегаФона».

В «СОГАЗ-Мед» не ответили на вопросы РБК. Представители МТС, «ВымпелКома» и «Т2 Мобайл» отказались от комментариев.

СМС без спама

За 2016 год общий объем СМС-рассылок в России вырос на 7%, до 25,3 млрд сообщений. По мнению аналитика AC&M Оксаны Панкратовой, если сотовых операторов обяжут вернуться к прежней модели тарификации (в том числе к работе с агрегаторами), это приведет к росту количества СМС-спама. «Текущая модель для рынка практически идеальна: операторы могут контролировать каждого отправителя СМС, в том числе на предмет рассылки спама», — пояснила Панкратова. Пик подобных СМС-рассылок пришелся на 2013 год, напомнила она.

С этим мнением не согласен председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. «С 2013 года была изменена сама система, введены многочисленные нормативные и технологические меры по борьбе со спамом. Если тем, кто рассылает СМС, разрешат объединяться в пулы и появится один технологический партнер в статусе агента, это в первую очередь будет удобно», — отметил он.

По словам Емелина, в начале года НСФР направил в Банк России предложение о внесении изменений в закон «О связи», предусматривающее нормативное определение различных типов сообщений. Например, по закону банки обязаны информировать клиентов об определенных операциях, направляя транзакционные сообщения.

«Было бы правильно, если бы подобные сообщения обходились заказчикам гораздо дешевле, чем рекламные. Банк России крайне негативно относится к тому, чтобы возлагать стоимость этих сообщений на клиентов, поэтому банки зачастую компенсируют ее за счет других услуг, что в конечном счете косвенно отражается, например, на размере процентной ставки по кредиту для клиентов», — сказал глава НСФР.

Источник: РБК

Новости smi2.ru