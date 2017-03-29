С 1 апреля по все России стартует весенняя призывная кампания 2017 года, которая продлится до середины июля. Военный комиссар Бердска Андрей Копачев рассказал, что сейчас завершена первичная постановка на воинскый учет юношей 2000 года рождения. В Бердске насчитали 466 парней, которые в следующем году отметят совершеннолетие.

Уже с 3 апреля, понедельника, начнет работать призывная комиссия. За эту кампанию нести службу в рядах российской армии отправятся 84 новобранца — именно такая норма призыва установлена для Бердска, говорит Копачев.

На еженедельном аппаратном совещании Андрей Петрович от имени военкома области поблагодарил вице-мэра по местному самоуправлению Алексея Сединкина за активное участие в прошлой призывной кампании. Комиссар Бердска с гордостью отметил, что по итогам осеннего призыва 2016 года Бердск занял второе место среди других муниципальных образований региона. Всего осенний призыв в армию отправились 109 молодых людей. 282 человека получили отсрочку по учебе. 73 человека признаны ограниченно годными к службе, 7 человек — негодными, 38 — временно негодными, писал «Курьер. Среда. Берсдк».

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