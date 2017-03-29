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Инсценировал свою смерть и сбежал в лес на лыжах подозреваемый в убийстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины 29 марта. Его обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, трагедия разыгралась в ночь с 28 на 29 марта в селе Поротниково Сузунского района. В одном из домов на ул. Сельской компания отмечала день рождения одного из сельчан, уточнили в областном управлении МВД. В какой-то момент один из мужчин поругался со своим сыном и решил его убить.

Он пошел в свой дом и взял охотничье гладкоствольное ружье. Затем подошел к дому, где отмечали праздник, и увидел, что кто-то вышел во двор. На улице было темно, и мужчина предположил, что это и есть его сын. Раздались два выстрела, участник застолья упал. Это оказался не сын стрелявшего, а владелец дома.

По информации полиции, 33-летний раненый скончался в больнице.

Стрелок испугался содеянного и решил скрыться. Он вернулся в свой дом, взял лыжи и пошел на них до железнодорожной станции, чтобы сесть на электричку и уехать в Алтайский край, где раньше жил несколько лет.

— Перед тем, как покинуть село, подозреваемый решил сымитировать свою смерть — поджег используемый им деревянный дом. Он сгорел полностью, — рассказали в Следственном комитете.

На место приехали следователь и полицейские. Они увидели следы лыж и выдвинули версию, что мужчина скрылся. Его задержали в лесу, в 5 км от села. До станции ему нужно было пройти еще 2 км.

— Сотрудники отдела МВД России по Сузунскому району преследовали мужчину на снегоходе, который предоставил работник охотхозяйства. При задержании полицейские изъяли у мужчины нож, а также четыре патрона от охотничьего ружья. Как выяснилось, оружие не было зарегистрировано. Задержанный пояснил, что привез его с собой в прошлом году, когда приехал в Новосибирскую область из Алтайского края, — рассказали подробности в пресс-службе полицейского веломства.

В СК уточнили, что мужчине вскоре предъявят обвинение: — Готовится постановление о возбуждении перед судом ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Новости smi2.ru

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Инсценировал свою смерть и сбежал в лес на лыжах подозреваемый в убийствеИнсценировал свою смерть и сбежал в лес на лыжах подозреваемый в убийстве

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [14:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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