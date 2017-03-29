По словам председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольги Тимофеевой, документ «вышел на финишную прямую» и может быть принят уже в апреле. Ожидается, что его нормы регламентируют программу отлова, стерилизации, вакцинации и возврата (ОСВВ) бродячих собак, сделают более строгим наказание за жестокое обращение с животными, установят единые стандарты для приютов и создадут общий алгоритм решения проблемы.

Призывы к скорейшему принятию закона участились в феврале после нападений собак на детей и взрослых в нескольких регионах страны. Ведь пока федеральный закон не принят и общероссийские правила не определены, каждый регион самостоятельно решает проблему. И если в Сочи успешно раздают «олимпийских» собак, в Екатеринбурге животным планируют «выдавать» паспорта, а в Санкт-Петербурге развивают международную программу стерилизации, то в других городах порой с трудом справляются с ситуацией из-за отсутствия финансовых и административных возможностей. Об опыте регионов в решении проблемы бродячих собак пишет ТАСС.

Собака бывает кусачей

Бродячие собаки давно стали частью жизни российских городов: стаями они бродят по улицам, устраивают «свадьбы» во дворах и парках, пугают горожан. «Для начала нужно понять, что среди безнадзорных есть бездомные собаки, у которых вообще нет хозяев, и собаки на вольном выгуле, владельцы которых отпускают своих питомцев на улицу и не следят за ними. Эти чаще всего и кусаются, — уверена председатель совета Забайкальской краевой общественной организации помощи бездомным животным Наталья Арсаланова. — Бесхозные собаки редко проявляют агрессию, они либо стараются вообще не сталкиваться с людьми, либо занимаются попрошайничеством».

Собаки, которых бросили хозяева, не боятся людей, могут напасть, если вы им не понравитесь. Дикие животные, как правило, боятся человека и обходят его стороной Евгений Аксельрод председатель общественной организации «Лучший друг»

По словам председателя общественной организации «Лучший друг» Евгения Аксельрода, наибольшую опасность представляют собаки, которых бросили хозяева. «Они не боятся людей, могут напасть, если вы им не понравитесь. Дикие животные, как правило, боятся человека и обходят его стороной», — считает он. Резонансные нападения собак на людей в Москве, Дагестане, Свердловской области, Забайкальском и Хабаровском краях отчасти подтверждают эту оценку.

Еще одна проблема, связанная с бродячими животными, — распространение инфекций, прежде всего бешенства. По данным главы департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Владимира Шевкопляса, ситуация в этой сфере напряженная, особенно в Забайкальском крае и Омской области. «Решать проблему нужно через вакцинацию собак и кошек, — отметил Шевкопляс. — И если с домашними животными ситуация более или менее ясна, то с бродячими все сложно, так как они чаще контактируют с дикими зверями и являются переносчиками бешенства».

Добрые люди

В отсутствие федерального законодательства регионы решают проблему по-разному. Например, в Санкт-Петербурге гуманное отношение к безнадзорным животным — традиция, внесенная в Устав города. Здесь управление ветеринарии более 10 лет работает над ограничением популяции безнадзорных животных путем стерилизации особей. Оплачивает это городской бюджет. «Петербург — один из немногих городов России, где эта работа проводится совместно с органами исполнительной власти и зоозащитниками», — отметила Валерия Яшина, начальник отдела организации и контроля противозооэпических и профилактических мероприятий управления ветеринарии.

С 2015 года Северная столица участвует в международной программе Spay day (Всемирный день кастрации и стерилизации домашних животных). В феврале 2017 года петербургские зоозащитники вовлекли 47 регионов России в проведение акции Spay day, во время которой врачи-волонтеры бесплатно кастрировали как безнадзорных, так и владельческих животных. Наиболее активными были Московская, Челябинская, Тульская, Свердловская, Мурманская и Омская области, Хабаровский, Красноярский и Пермский края. «Стерилизованные собаки, во-первых, не приносят приплод, а во-вторых, не пускают на свою территорию новых животных. Это метод искусственного состаривания стаи, он давно известен, апробирован в Европе и ряде стран Азии», — пояснила Арсаланова.

Санкт-Петербург — один из немногих городов России, где работа по стерилизации бездомных животных проводится совместно с органами исполнительной власти и зоозащитниками Валерия Яшина начальник отдела организации и контроля противозооэпических и профилактических мероприятий управления ветеринарии

Интересен опыт пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным». Он занимается передержкой, гуманной стерилизацией бродячих и домашних собак, сбором средств на стерилизацию, лечение и реабилитацию, а также привлечением внимания к бездомным животным в соцсетях. «Позиция нашего фонда — животным не место на улице, но число бродячих собак и кошек необходимо снижать гуманными способами. За два с небольшим года работы через наши руки прошли более 2,5 тысячи пензенских кошек и собак, которых мы стерилизовали и вылечили», — сказала исполнительный директор фонда Инна Назарова.

Есть позитивные примеры и в Новосибирске. Здесь уже около пяти лет работает благотворительный фонд «Варежка». Его принцип — «животное — куратор»: за каждым питомцем закреплен человек, которому оплачивают передержку и корм питомца, а часто и его лечение, так как работать приходится с покалеченными и больными животными. Постоянных кураторов-волонтеров около 25, еще есть помощники. Те собаки, для которых куратор не найден, содержатся на деньги фонда в крупнейшем частном приюте Новосибирска, рассчитанном на 400 животных. Кроме того, сотрудники фонда построили дом для собак-инвалидов, есть у них и пункт сбора медикаментов, ошейников, поводков, кормов, чистых простыней, одеял, ковров.

Фонд, по словам его руководителя Анны Стародуб, живет на пожертвования и за счет продажи сувениров — кружек с животными, картин, маек, выпечки, которые изготавливают и бесплатно передают в фонд волонтеры. Фонд регулярно проводит городскую выставку-раздачу, на которой можно забрать в семью понравившуюся собаку или кошку. При этом организация заключает с будущим владельцем договор, по которому зоозащитники могут в первое время навещать животное в новом доме, чтобы убедиться в том, что с ним все хорошо. Если животное не прижилось, его забирают назад. Зоозащитники активны в соцсетях и постепенно приучают жителей города к тому, что брать больных или старых собак престижно.

По приютам скитался

Нижний Новгород с недавних пор также стал одним из городов, куда приезжают перенимать опыт гуманного регулирования численности бездомных животных. С 2013 года их отлавливают, стерилизуют и возвращают в городскую среду. Для этого в 2014 году открыт пункт передержки, а в 2016-м — первый приют для собак и кошек. В пункте передержки и приюте животным оказывают необходимую помощь: там действуют ветеринарные клиники с современным оборудованием, работают квалифицированные специалисты. Всего в приюте могут содержаться до 250 собак. В него попадают все бездомные псы, в том числе пострадавшие, но остаются там только те, которым можно найти хозяев. Остальных лечат, стерилизуют и отпускают.

К закону нужна поэтапная программа его исполнения. Начать нужно с жесткой регистрации домашних животных, пересчета безнадзорных, чтобы планировать на них бюджет, обязательной стерилизации бездомных и льготной стерилизации домашних животных Наталья Коваленко лидер хабаровского движения «Зоозащита-ДВ»

Положительный эффект появился быстро. «В начале 2014 года в городе было 7 тысяч безнадзорных собак, сейчас — чуть больше 4 тысяч», — отметил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, назвав такую численность допустимой для города. По словам инициатора программы, бизнесмена и защитника животных Владимира Гройсмана, опыт Нижнего Новгорода захотели перенять более 10 городов России.

После трагического случая с гибелью школьницы решение о строительстве приюта для бездомных животных приняли в Махачкале. Готовится к открытию приюта и Ставропольский край: учреждение появится в городе-курорте Кисловодске. Во Владикавказе питомник для бездомных животных уже существует, но власти решили создать для четвероногих друзей более комфортные условия. «По новому проекту мы создадим просторные вольеры. Программа рассчитана на 2017–2019 годы», — пояснил глава администрации местного самоуправления Владикавказа Борис Албегов.

Создают приюты и на Дальнем Востоке. В Якутии первый пункт передержки безнадзорных животных открыли в марте 2015 года. Он рассчитан на 200 собак и 50 кошек. Здесь есть кухня, вольеры, ветеринарный блок с хирургическим отделением, место для выгула, карантинная зона, изолятор. При пункте работают спецбригады по отлову животных, которые периодически проводят рейды по городу и его окрестностям, отлавливая собак сетями и сачками. Для наиболее агрессивных животных специалисты используют дротики с успокаивающей жидкостью.

После поимки животных размещают в карантине, осматривают, прививают, затем переводят в вольеры. Животных содержат в пункте до 10 дней, затем, если хозяин не найден, их стерилизуют и отпускают. Сейчас в пункте передержки планируют установить видеокамеры. Благодаря им каждый желающий сможет в режиме онлайн понаблюдать за подопечными. Разногласия между зоозащитниками и сотрудниками предприятия наблюдаются в отношении агрессивных собак. Сейчас в приюте они утилизируются, в то время как Наталья Арсаланова считает, что «агрессивных, конфликтных собак нужно изымать из стаи, стерилизовать и оставлять в приюте пожизненно. К тому же их процент от общей численности минимален».

А вот в Свердловской области, отметила руководитель фонда «ЗООзащита» Анна Вайман, приютов для собак не хватает, а тем, которые работают, недостает финансирования. По ее словам, на каждую собаку ежедневно тратится 350 рублей, причем большая часть средств уходит на лечение животного. По словам зоозащитницы Натальи Арсалановой, стерилизация собаки может стоить до 5 тыс. рублей. И это еще один аргумент для участия федеральных властей в решении проблемы.

Паспорт, чип и бирка — вот мои документы

Есть в России и уникальные случаи появления бродячих собак и поиска для них новых владельцев. Например, после завершения олимпийской стройки в Сочи и отъезда рабочих в городе осталось несколько тысяч бездомных собак, которые во время работ прибились к строителям. В канун открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи открылся приют «ПовоДОГ», созданный благотворительным фондом Олега Дерипаски «Вольное дело». «Желание взять себе домашнего питомца из этого приюта выразили многие участники и гости Игр… В марте 2014 года фонд «Вольное дело» совместно с международной организацией Humane Society International и крупнейшим приютом для животных в США Washington Animal Rescue League отправили в Вашингтон десять собак, которых уже ждали новые хозяева», — напомнили в пресс-службе фонда.

Всего за три года работы приюта «ПовоДОГ» новый дом обрели более 700 животных. Они нашли хозяев не только в России, но и в США, в странах Европы. Сейчас второй такой центр создается в Подмосковье. Его открытие запланировано на вторую половину 2017 года.

Регионы предлагают и нестандартные решения проблемы. Так, в администрации Екатеринбурга ждут вступления в силу федерального закона, чтобы дать беспризорным собакам и кошкам статус «жителей города», для чего собак и кошек лечат и стерилизуют. На каждое животное составят паспорт с фотографией, вживят специальный чип, а на ухо прикрепят яркую бирку — знак того, что зверь безопасен и у него есть особые права. По словам председателя комитета по экологии и природопользованию администрации города Егора Свалова, таким способом власти хотят оградить бездомных животных от агрессии людей.

Чипировать животных намерены и в Белогородской области. «Только это позволит решить проблему», — заявил губернатор Евгений Савченко. А комитет по ветеринарии Мурманской области начал разработку первой в регионе программы подсчета бродячих животных, в обсуждении которой участвуют ученые, ветеринары, чиновники и зоозащитники. «Универсальная методика подсчета позволит повысить эффективность проводимых работ по отлову и рациональности расходования средств областного бюджета, выделяемых на регулирование численности безнадзорных животных», — сказали в правительстве региона. Чтобы все по закону

Без федерального закона решение проблемы бездомных животных в регионах напоминает лоскутное одеяло. При этом законопроект «Об ответственном обращении с животными» — это нормотворческий долгострой, документ обсуждается не первый год. В 2011 году Госдума приняла его в первом чтении, дальнейшее рассмотрение неоднократно откладывалось из-за сложности реализации ряда положений, пока в ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам не заявил, что работу по законопроекту необходимо довести до принятия документа.

По словам Ольги Тимофеевой, программа ОСВВ будет прописана в законе, но многие аспекты будут решать сами регионы. В законопроекте выделят несколько категорий животных, документ обяжет владельцев «обеспечивать условия, соответствующие биологическим и индивидуальным требованиям животного», и запретит любое причинение ему вреда (в том числе при дрессировке), жестокое умерщвление, натравливание на других зверей и человека. В законе будет определено, что такое «жестокое обращение с животными», и введен полный запрет на производство и воспроизведение материалов, которые его пропагандируют.

Также законом предполагается запретить содержание в домашних условиях опасных диких животных, работу притравочных станций, возможно, ввести в некоторых регионах запрет на бои животных.

Принятие федерального закона, по мнению депутата Заксобрания Забайкалья Элины Акуловой, позволит установить единый алгоритм решения проблемы на всей территории страны, общероссийские нормативы по лечению, реабилитации, уходу и поддержке животных, введет единые стандарты для приютов.

Эту позицию разделяют и зоозащитники, но многие из них теперь обеспокоены тем, как новый закон будут внедрять в регионах. «К закону, несомненно, нужна поэтапная программа его исполнения, — убеждена Наталья Коваленко, лидер хабаровского движения «Зоозащита-ДВ». — Начать нужно с жесткой регистрации домашних животных, пересчета безнадзорных (чтобы планировать на них бюджет), обязательной стерилизации бездомных и льготной стерилизации домашних животных. Отсутствие стерилизации делает отлов, содержание животных в приютах и их повторный выпуск на волю абсурдным с точки зрения регулирования численности. Программа «отлов — стерилизация — возврат» хорошо зарекомендовала себя в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени».

Ее коллега из Забайкалья Наталья Арсаланова подчеркнула, что проблема безнадзорных животных затрагивает десятки других, в частности захламленность городов, свалки в которых становятся «пастбищами» для собак. По ее мнению, нужно предусмотреть и штрафы для нерадивых хозяев, которые отпускают своих питомцев на вольный выгул, наказывать тех, кто выбрасывает щенков. Зоозащитники перечисляют и другие предложения: создание площадок для выгула собак, поддержку НКО зоозащитной направленности, пропаганду гуманного обращения с животными среди детей, введение налога для владельцев животных. Что из этого войдет в закон, а что оставят на будущее — станет ясно совсем скоро. Зоозащитники уверены: в 2017 году, который объявлен Годом экологии, страна сделает серьезный шаг в защите лучших друзей человека.

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