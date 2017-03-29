Россия наряду с Китаем и Испанией вошла в тройку самых читающих стран мира, заняв второе место в мировом рейтинге исследовательской компании GfK. 59% россиян заявили, что читают ежедневно или хотя бы раз в неделю. В Китае доля читающей публики составляет 70%, в Испании — 57%. В целом по миру доля тех, кто открывает книгу раз в неделю, составляет 50,7%, показал онлайн-опрос, проведенный GfK среди 22 тыс. человек в 17 различных странах мира, в том числе в США, Великобритании, Германии, Франции.

Как рассказал РБК представитель российского офиса GfK, исследования по частоте чтения книг проводятся ежегодно. При этом, судя по представленным данным, доля россиян, которые берут в руки книгу хотя бы раз в неделю, неуклонно растет. Для сравнения, в 2010 году таких было 47,3% от опрошенных (из них 20% читали «ежедневно или почти каждый день»). В 2016 году о привычке читать ежедневно заявили уже 30% россиян, свидетельствуют данные GfK. Раз в месяц в России читают 17% опрошенных, вообще не читают всего 6% респондентов, говорится в исследовании.

Среди стран, где книги непопулярны, выделяются Нидерланды и Южная Корея. По 16% их жителей заявили, что не читают книг в принципе. Также высока доля нечитающих респондентов в Бельгии (14%), Канаде, Франции и Японии (по 11% в каждой), констатирует GfK.

Как выяснили исследователи, чаще к книгам обращаются люди с более высоким доходом: о привычке читать еженедельно заявили 67% состоятельных респондентов в мире и 48% с низким доходом. Кроме того, оказалось, что в целом женщин, которые читают хотя бы раз в неделю, больше, чем мужчин: 60% против 57% соответственно. Сильнее всего гендерный разрыв в Нидерландах — постоянно там читают 51% женщин и 33% мужчин — и Испании (65 и 50% соответственно). В России разница невелика: ежедневно или почти ежедневно читают 61% женщин и 56% мужчин.

Опрошенные РБК участники российского книжного рынка, однако, подвергают сомнению оптимистичные цифры, фигурирующие в исследовании. «Позитивные тренды, безусловно, есть, но не столь отчетливые», — говорит президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. По его словам, скорее можно говорить о том, что «за последнее время процесс снижения интереса к чтению среди россиян остановился», что связано с государственной поддержкой и увеличением количества книжных магазинов.

В среднем россияне читают книги 9 минут в день, около часа сидят в интернете и два часа смотрят телевизор, утверждает генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов. Таким образом, в структуре медиапотребления уровень чтения «неудовлетворительно низкий», констатирует он. «Поскольку это онлайн-опрос GfK, то очевидно, что респонденты находятся на определенном уровне дохода и технологической развитости, — делает вывод Котов. — Основная проблема с чтением не в крупнейших городах, а в малых, где уровень книжной инфраструктуры неудовлетворительный».

Шеф-редактор журнала «Книжная индустрия» Елена Соловьева обращает внимание, что более точно ситуацию отражают не опросы людей, а реальные продажи. «Мы на книжном рынке оперируем продажами. А у нас пока покупки не растут в экземплярах. Поэтому говорить о том, что как-то больше становится читателей в стране — сомнительно», — резюмирует эксперт.

Как ранее писал РБК, российская книжная торговля переживает системный кризис. По данным «Книжной индустрии», за последние пять лет оборот книжной торговли в России снизился на 12%. Если в 2011 году он составлял 80,58 млрд руб., то по итогам 2016 года — всего 71 млрд руб. За это же время продажи электронных книг выросли почти на порядок, до 3 млрд руб., но этот сегмент занимает 3–4% от общего объема рынка и не может компенсировать падение продаж печатных изданий. Легально электронные книги в России потребляет только один человек из 20, отмечает Олег Новиков.

Как следует из материалов Российской книжной палаты, в 2016 году в России было выпущено 446,2 млн книг и брошюр, что на 2,9% меньше по сравнению с 2015 годом. Правда, падение рынка замедлилось — годом ранее он просел на 5,4%. При этом количество выпущенных наименований в 2016 году выросло: российские издатели выпустили свыше 117 тыс. наименований книг и брошюр по сравнению со 112 тыс. годом ранее.

Новости smi2.ru