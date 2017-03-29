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На лужи во дворах жалуются в мэрию жители Бердска

Главной темой заседания штаба по прохождению отопительного сезона сегодня, 29 марта, стали не батареи в домах, а тающий снег во дворах. Коммунальщики ждут паводка и готовятся к встрече воды. А ее из-за аномально снежной зимы избежать не удастся.

Замглавы Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова сообщила подчиненным о том, что к концу этой недели ожидается сильное потепление. «Будьте готовы, чтобы мотопомпы, насосы — все это было», — предупредила чиновница

Специалисты отдела энергетики и ЖКХ администарции проверили дворы, где есть угроза затопления. По словам замначальника отдела Николая Гаранькова, не все они избавлены от снежных валов. В число недоработок управляющих компаний попали адреса: ул. К. Маркса 15; ул. Вокзальная, 14; ул. Ленина, 46; ул. Пионерская, 12 и ул. Гагарина, 2.

Как отметила Лариса Степанова, бердчане, опасаясь наплыва вешних вод в свои дворы и подвалы, уже пишут письма в администрацию с просьбой спасти дома от затопления. Обращения пришли от жителей дома № 19 в микрорайоне Северном и дома № 4/1 в Молодежном. Однако УК, обслуживающие эти адреса заверили, что жильцам домов не о чем беспокоиться — все меры для предотвращения потопа приняты.

Есть придомовые территории, которые находятся в низинах. Основная масса снега оттуда вывезена и затопление не грозит, но огромные лужи становятся причиной жалоб от обитателей домов. «По Северному, 19: там образовалась лужа, которая дому не угрожает. В этом году подали документы на благоустройство территории, включили этот дом в программу. Надеемся, что он попадет», — говорит представитель УК «Лига».

В единую диспетчерскую службу города тоже поступают звонки от обеспокоенных жителей. По словам Василия Пономарева, начальника управления гражданской защиты, зачастую люди преувеличивают масштабы катастрофы:

— Каждое заявление нужно смотреть, потому что есть такая тенденция: жители звонят заранее и говорят, что их подтопит, кричат «караул», пока еще ничего нет. Люди видят лужу — нас топит, а на самом деле никакой проблемы нет. Поэтому объясняйте жителям, где нет угрозы, чтобы не отвлекали средства ЖКХ и ЦМУ на работы, которые вы сами можете выполнить.

Сейчас, по словам руководителей УК, они вывозят с проблемных зон оставшийся снег и готовят трапы  на случай наступления воды. Напомним, в прошлом году по инициативе власти деревянные мостки ставили в особенно «мокрых» дворах.

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На лужи во дворах жалуются в мэрию жители Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [13:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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