Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Отравились на сборах в Свердловской области 7 детей-спортсменов из Новосибирска

Семь юных новосибирских спортсменов госпитализированы 28 марта с отравлением в Свердловской области, сообщает «Интерфакс».

Прокуратура выясняет обстоятельства госпитализации детей и двух взрослых, которые приехали из Новосибирска на сборы в спортивный комплекс «Курганово» в Свердловской области.

Установлено, что во вторник за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекцией (рвота, температура, боли в животе) обратились семь юных спортсменов, а также тренер и мама одного из детей.

В больнице Полевского заболевшим поставили предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит.

Прокуратура и специалисты территориального подразделения управления Роспотребнадзора по области установят, соблюдались ли сотрудниками пищеблока требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи. Будут проверены договоры на поставку продуктов, опрошены сотрудники администрации школы и персонал столовой.

Специалисты Роспотребнадзора уже отобрали пробы продуктов, смывы с оборудования пищеблока.

Новости smi2.ru

  • Эпидемия: Свиным гриппом заболела пенсионерка в Бердске (9)
  • Шок: Отравились алкоголем маленькие дети в День города в Искитиме (1)
  • Что за инфекция гуляет по городу? (28)
  • Что за болезнь гуляет по Бердску? (18)
  • Число жертв «Боярышника» увеличилось до 78 человек в Новый год (1)
Отравились на сборах в Свердловской области 7 детей-спортсменов из Новосибирска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [13:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[13:20] Отравились на сборах в Свердловской области 7 детей-спортсменов из Новосиби...

[13:10] Жвачку «Что вы будете делать в последний день жизни» раздавали шк...

[13:10] Бердские бойцы прошли отбор на первенство страны

Все новости

[13:20] Отравились на сборах в Свердловской области 7 детей-спортсменов из Новосиби...

[13:10] Жвачку «Что вы будете делать в последний день жизни» раздавали шк...

[13:10] Бердские бойцы прошли отбор на первенство страны


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 77%

30 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: