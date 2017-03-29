USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Семь юных новосибирских спортсменов госпитализированы 28 марта с отравлением в Свердловской области, сообщает «Интерфакс».
Прокуратура выясняет обстоятельства госпитализации детей и двух взрослых, которые приехали из Новосибирска на сборы в спортивный комплекс «Курганово» в Свердловской области.
Установлено, что во вторник за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекцией (рвота, температура, боли в животе) обратились семь юных спортсменов, а также тренер и мама одного из детей.
В больнице Полевского заболевшим поставили предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит.
Прокуратура и специалисты территориального подразделения управления Роспотребнадзора по области установят, соблюдались ли сотрудниками пищеблока требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи. Будут проверены договоры на поставку продуктов, опрошены сотрудники администрации школы и персонал столовой.
Специалисты Роспотребнадзора уже отобрали пробы продуктов, смывы с оборудования пищеблока.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [13:20]
[13:20] Отравились на сборах в Свердловской области 7 детей-спортсменов из Новосиби...
[13:10] Жвачку «Что вы будете делать в последний день жизни» раздавали шк...
[13:10] Бердские бойцы прошли отбор на первенство страны
[13:20] Отравились на сборах в Свердловской области 7 детей-спортсменов из Новосиби...
[13:10] Жвачку «Что вы будете делать в последний день жизни» раздавали шк...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.
Снег, ветер: юго-западный