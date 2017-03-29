Семь юных новосибирских спортсменов госпитализированы 28 марта с отравлением в Свердловской области, сообщает «Интерфакс».

Прокуратура выясняет обстоятельства госпитализации детей и двух взрослых, которые приехали из Новосибирска на сборы в спортивный комплекс «Курганово» в Свердловской области.

Установлено, что во вторник за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекцией (рвота, температура, боли в животе) обратились семь юных спортсменов, а также тренер и мама одного из детей.

В больнице Полевского заболевшим поставили предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит.

Прокуратура и специалисты территориального подразделения управления Роспотребнадзора по области установят, соблюдались ли сотрудниками пищеблока требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи. Будут проверены договоры на поставку продуктов, опрошены сотрудники администрации школы и персонал столовой.

Специалисты Роспотребнадзора уже отобрали пробы продуктов, смывы с оборудования пищеблока.

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