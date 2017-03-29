Профилактика суицидального поведения в подростковой среде — одно из приоритетных направлений в работе служб, занимающихся защитой прав детей в Бердске. Именно этот вопрос стал основной темой на заседании комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) 28 марта.

В прошлом году в Новосибирской области более 150 подростков пытались покончить с собой, причем более половины из них дети из благополучных семей, которые не вызывали никаких подозрений, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» главный специалист КДН Людмила Шишкина.

В Бердске в прошлом году было зарегистрировано пять случаев попыток суицида. Возраст подростков, пытавшихся свести счеты с жизнью, от 14 до 16 лет.

Таблетками пыталась отравиться 14-летняя школьница. Педагоги заметили, что до этого девочка потеряла интерес к учебе, замкнулась в себе. Они пытались с ней поговорить, но она не шла на контакт. Призывали мать обратить взор в сторону дочери. Но у мамы, видимо, не нашлось времени, предполагает Шишкина. Школьница воспитывается в многодетной семье. Она старшая в семье, воспитывающих пятерых детей. В доме полная антисанитария.

— Мы выезжали в эту семью. Школьница так и не сказала, почему решила покончить с собой. Ее мама вела себя агрессивно. Посмотрев на условия, в которых живет подросток, можно было предположить, чем было вызвано ее депрессивное состояние. Она не хотела идти домой. В грязь и хаос. Мать с отчимом постоянно на работе, бабушка на работе. В свободное время она еще и смотрела за маленькими детьми. Может, не хватало внимания со стороны матери, — размышляет Людмила Сергеевна.

В другом случае ссора родителей заставила 16-летнюю девчонку попытаться вскрыть вены. Все началось с того, что родители отобрали у нее телефон. Потом стали ссориться между собой. Дочь посчитала, что стала причиной их раздора. Ушла в ванную и порезала руку.

— Все дети, пытавшиеся покончить с собой, были на приеме у психиатра. С каждым ребенком и его родителями работал психолог. Часто родители не знают как в той или иной ситуации себя вести и иногда просто усугубляют проблему ребенка. А ему поделиться не с кем. Папы с мамами порой и не знают, какие проблемы возникают у их детей. Поэтому работа ведетсчя со всей семьей. В школе разрабатываются индивидуальные планы по выведению ребенка из кризиса, — рассказывает главный специалист КДН.

На заседании обсуждали проблему, связанную с сайтами, призывающими к суициду. Старший инспектор ПДН Юлия Семьянова призвала педагогов и родителей обращать внимание на сайты, которые посещают дети, отметила Шишкина. На сайты, призывающие к самоубийствам, можно написать жалобу на портале Роскомнадзора. В течение нескольких дней их заблокируют.

Социальные педагоги рассказали, что в одну из школ ученики принесли упаковку от жевательной резинки. На коробочке написано: «Что ты сделал бы в последний день жизни?». Жевательную резинку бесплатно раздавали на улице рядом с учебным заведением какие-то люди. Данная ситуация поставлена на контроль, говорит Шишкина. Будет написано заявление в полицию, чтобы стражи порядка расследовали этот инцидент. Старший инспектор ПДН посоветовала сразу же обращаться в отдел МВД, если произойдут подобные случаи.

— Мы напомнили соцпедагогам, что необходимо сообщать о всех ЧП с несовершеннолетними в КДН. И уяснить, что закон о защите персональных данных трактует еще и то, что если дело касается интересов третьих лиц, а третьими лицами являются несовершеннолетние, ни о каких нарушениях закона не может идти речи. Информация о нарушениях должна быть предоставлена в полном объеме, — объясняет Людмила Сергеевна.

По словам Шишкиной, когда она готовилась к заседанию КДН, в интернете прочла информацию о том, что несколько дней назад в МЧС прошло всероссийское селекторное совещание по проблемам суицида несовершеннолетних. Там отметили, что с 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году их количество увеличилось на 57%. И одно из основных причин такого положения — лавинообразное распространение «групп смерти» в соцсетях. Сейчас это актуально, как никогда, утверждает Людмила Сергеевна.

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