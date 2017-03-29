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Бердские бойцы прошли отбор на первенство страны

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:

25-26 марта в городе Томск прошло первенство и чемпионат Сибирского федерального округа по панкратиону, который является отборочным на первенство России, наш клуб представляли трое бойцов Родион Зырянов, Степан Плеханов, Ярослав Баринов!

Родион провел две встречи, в обеих одержал победы: первый бой судья остановил на второй минуте боя из-за технического превосходства нашего спортсмена. Финал оказался сложнее: по ходу всего боя спортсмены шли близко в счете, до конца боя оставалось 20 секунда, а на табло горел счет 7:7. Проявив характер и волю к победе, Родиону удалось переломить ход боя в свою сторону, итог 12:7 в пользу нашего бойца и первое место турнира!

Степан Плеханов провел три боя, во всех одержал победы, показав отличную борцовскую технику и отличную физическую подготовку, занял первое место!

Порадовал всех еще один наш боец — Ярослав Баринов. Первый бой закончил досрочно нокаутом (удар ногой в область печени). Бой за выход в финал Ярик проиграл спортсмену из Новокузнецка, но бойцы показали отличный бой: счет 15:12. На бой за третье место он выходил с настроем только на победу, ведя по ходу боя с перевесом в 10 балов. Ярослав не останавливался и за пять секунд до конца боя нокаутировал соперника (боковой удар рукой в челюсть). Итог третье место турнира, команда НСО заняла второе общекомандное место!

Все бойцы прошли отбор на первенство страны, которое пройдет в Самаре 13-16 апреля! Тренируют ребят Юрий Сысой и Максим Евстафьев, большое спасибо Сергею Евстафьеву за помощь в подготовке спортсменов!

Отдельное спасибо говорим нашим постоянным партнёрам и спонсорам, без вашей помощи не было такого результата, надеемся на дальнейшее сотрудничество! Большое Спасибо Максима Совбанову, Роману Бадрину, Виталию Кирданову, Александру Тихонову, Виталию Щербакову, Владимиру Мирошкину, Роману Никитенко, Сергею Столярову, Павлу Гребенцову, Петру Исаеву, магазину спортивного питания academFARMA, КСЕ»Авангард».

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Бердские бойцы прошли отбор на первенство страныБердские бойцы прошли отбор на первенство страны

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [13:10]

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