Верховный суд разрешил водителям перевозить детей до 12 лет без специального автокресла, но при условии использования других удерживающих устройств и пристегнутых ремнях безопасности. При этом эксперты предупреждают, что использование любых приспособлений, кроме классических автокресел, не обеспечивает безопасности ребенка.

С жалобой в ВС обратился житель Екатеринбурга, которого в апреле 2016 года обвинили в том, что он перевозил своего сына на заднем сиденье без специального детского автомобильного кресла. При этом о безопасности ребенка водитель все же позаботился — пассажир был пристегнут удерживающим устройством, что разрешается существующей редакцией ПДД. Однако инспектор ГИБДД с доводами водителя не согласился и оштрафовал его на 3 тыс. руб. по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД).

Автомобилиста такое решение не устроило, и он попробовал обжаловать постановление гаишника в суде. Однако ни районный, ни областной суд не встали на сторону истца, оставив в силе штраф. Тогда водитель обратился в Верховный суд.

Изучив доводы заявителя, судья Владимир Меркулов пришел к выводу, что из буквального толкования п. 22.9 ПДД, регламентирующего правила перевозки детей, следует, что для этого могут использоваться как детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка, так и иные средства, позволяющие пристегнуть его ремнями безопасности.

Кроме того, судья отметил, что удерживающие устройства бывают двух конструкций: цельной, которая включает в себя непосредственно кресло и лямки для его пристегивания, и частичной, состоящей только из специальных ремней безопасности.

Согласно закону, разрешено использование обеих модификаций.

На основании этого Меркулов признал незаконным постановление инспектора ГИБДД о привлечении водителя к ответственности, а также отменил решения нижестоящих судов. Также судья в постановлении напомнил, что нижестоящие суды обязаны в полном объеме исследовать обстоятельства дела.

Таким образом, теперь водители смогут избегать штрафов за нарушение правил перевозки детей при использовании неклассических детских автокресел, ссылаясь на решение Верховного суда.

В то же время специалист по детским автокреслам Сергей Керженцев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что такое решение суда может негативно повлиять на статистику смертности детей в ДТП. По его мнению, иные удерживающие устройства, среди которых выделяют так называемые адаптеры ремня безопасности и бустеры (нижняя часть автомобильного кресла в виде подушки), не способны защитить ребенка при аварии.

«Думаю, что если эта тема будет активно обсуждаться в СМИ, многие водители выберут более дешевые детские удерживающие устройства. Однако, к сожалению, результаты многочисленных краш-тестов показали, что должный уровень безопасности могут обеспечить только автокресла», — пояснил эксперт, добавив, что в России широко распространены различные несертифицированные приспособления для перевозки детей.

При этом он отметил, что некоторые отечественные компании, производящие адаптеры ремней безопасности, хоть и имеют требуемые по закону сертификаты, во многих случаях получают их нелегально.

По словам эксперта, в Европе использование подобных устройств запрещено уже в течение долгого времени, а использование бустеров разрешается только при перевозке детей определенного роста и веса.

По мнению Керженцева, существующие сегодня правила перевозки детей в ПДД действительно разрешают использовать любые удерживающие устройства, однако профессиональное сообщество выступает за внесение изменений в ПДД для того, чтобы официально запретить использование небезопасных детских удерживающих устройств.

При этом законопроект, устанавливающий новые правила перевозки детей, которые запрещают использовать что-либо, кроме сертифицированных автокресел, был разработан МВД еще в середине лета прошлого года. Кроме регламентации правил перевозки детей в автомобилях, он запрещает и сажать детей на заднее сиденье мотоцикла, а также оставлять ребенка без присмотра в автомобиле. Предполагалось, что новые правила вступят в силу с 1 января 2017 года, однако документ по каким-то причинам до сих пор не был принят Госдумой.

В 2016 году в России произошло около 20 тыс. серьезных аварий с участием детей и подростков. Погибли в них 710 человек, ранено еще 20,6 тыс. Несмотря на ужасающий масштаб цифр, они, тем не менее, оказались ниже, чем за 2015 год.

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