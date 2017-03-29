В 2017 году «Курьер. Среда. Бердск» начинает публиковать воспоминания бердчанина-фронтовика Вячеслава Черноголовкова. Его записи — это уникальный материал по истории страны. По его воспоминаниям можно узнать реальную деревенскую жизнь начала 20 века, подлинные события Великой Отечественной войны, восстановление СССР после военного лихолетия. Мы искренне благодарим Вячеслава Кузьмича за то, что он оставил потомкам целую книгу о своей жизни, в которой, как в капле воды, отражается целая эпоха, судьба не одного поколения советских людей.

Все начинает с песни Люди старшего поколения, в том числе и я, очень любят слушать (а иногда и петь) мелодии народных песен прошлых лет. Современных песен, таких, которые пел весь народ, не сложено. Наше поколение действительно, как сказано в песне, любило «петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда». Песни распевали повсюду: на семейных и дружеских гуляньях, торжественных вечерах, на работе, при поездках на работу на конных повозках и автомобилях, на массовых гуляньях, на отдыхе в парках, на деревенских завалинках у избушек, на сборе яблок в саду, иногда даже в общественной бане. Одним словом, народ действительно с песней шагал по жизни. По содержанию песен можно изучать историю жизни прошлых лет. Любой скажет, что песню «Эй, ухнем» пели в основном в начале бурлаки, тащившие на лямках баржу с грузом по воде и т. д. В песнях воспевали великие трудовые подвиги, прорыв в науке, открытия, переживания в тяжелые военные годы, радости побед. Они были детскими, шуточными, блатными, воровскими и т. д.

Самое большое количество песен сложено про горячую любовь, горести измены и расставания. Все великие открытия берут своё начало из фантазии поэтов-песенников, талантливых писателей, безымянных народных песен. А сколько сложено народом частушек, подсчету не поддаётся. В частушках метко и колко отражены достоинства и недостатки людей, особенно руководителей. Благодаря частушкам многие руководители честно признавали их и в дальнейшей работе исправляли свои ошибки и промахи.

Песни побудили во мне желание вспомнить все события за прожитые мной годы без всяких прикрас. Особенно хочу отметить своё мнение об охране окружающей среды. На мой взгляд, современное отношение общества к природе приведёт к гибели человечества.

Слова из песни 30-х годов « Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» воплощены в жизнь в прошлом столетии. Барон Мюнхгаузен в сказках летал на пушечных ядрах — в прошлом веке появилась целая армия космонавтов, летающих даже в космос. Гиперболоид инженера Гарина воплощен в жизнь — атом, считающийся в начале прошлого века неделимым, разделен. Можно только удивляться гениальному таланту писателя-фантаста Жуля Верна.

Практически основополагающий принцип работы подводных лодок сохранен до сих пор. Одним словом, любое изобретение начинается с фантазии. Когда-то человек изобрел колесо. Сейчас к этому изобретению, так же как к изобретению велосипеда, относятся с какой-то иронией. Кто знает, может быть, через века и к современным изобретениям будет такое же отношение.

Мое детство Родился я в 1923 году в крестьянской семье в деревне Акиньхово Ленинградской области в Уломском районе. Позднее наш район был присоединен к Череповецкому району Вологодской области.

Семья состояла из 6 человек: отец Кузьма Иванович, мать Мария Алексеевна, сестра Капа 1919 года рождения, сестра Полина 1921 года рождения, брат Петр 1928 года рождения и сестра Нина 1937 года рождения.

В нашей местности отца в то время называли не папой, а тятей. Родителей моего отца (дедушку и бабушку) я совсем не знаю. Родителей мамы я помню слабо, запомнилось только то, что в нашей местности в то время яблок в садах не выращивали, а вот у родителей мамы была яблоня «Антоновка». Дедушка с бабушкой жили в другой большой деревне, побывал я у них несколько раз.

Наша деревня Акиньхово располагалась на берегу небольшой речушки (названия не помню). От первоначального районного центра Уломни в 6 километрах, от Череповца — около 20 километров. Лес был буквально на окраине деревни. В двух километрах от деревни проходила по лесам и болотам дорога Ленинград-Вологда. В то время по дороге можно было проехать только на гужевом транспорте. Сейчас это широкая, асфальтированная дорога с интенсивным движением автотранспорта.

Деревня насчитывала 30-35 дворов. Посреди деревни стояла лавка (магазин). Купец приезжал в деревню один-два раза в месяц. Основным товаром для крестьян был керосин. Другие товары привозили только по заказу селян. Заказать можно было что угодно, лишь бы были деньги. Все заказы купец выполнял точно, для этого он возил с собой образцы товара – кусочки шелка, ситца, косыночку, платочек, штиблеты и т. д.

Всей деревней заправлял староста, единолично решая все житейские вопросы. Особо важные вопросы решались на сходках. На сходках решали, когда выгонять скот на пастбище, где необходимо сделать ограду для защиты посевов от травли скотом, выбирали пастуха, выбирали место для строительства дома молодожёнам. Одним словом, все необходимые житейские вопросы.

Крестьянский быт Дома в деревне строились из толстого, крепкого леса. Сруб дома делался на все помещения дома один и делился капитальными стенами на жилую часть дома, скотный двор. Между ними оставалось пространство для больших сеней. В большинстве домов жилая часть дома делилась на две части – горница и кухня — большая, с русской печкой. В целях экономии дров на зиму двери между кухней и горницей закрывали наглухо и утепляли их. Горницу зимой не отапливали, вся семья проживала на кухне. Для взрослых детей делались полати отдельно для мальчиков и девочек, родители располагались на широченных лавках, для грудных детей подвешивали к потолку люльку. Мебели на кухне кроме общего стола и лавок никакой не было.

В помещении для скота потолков не было, был оборудован настил для хранения сена. Сено спускали сверху в кормушку. На подстилку использовали солому. Каждую неделю её меняли, в сарае навоз складывали в кучу, он прел всю зиму и выделял тепло для обогрева скотного двора. Между жилой частью дома и скотным двором в больших размерах строились кладовки — одна для продуктов с ларем для муки, вторая для домашнего скарба, упряжки для лошади, различного инструмента. Кладовки от мышей оберегал кот. Для него в каждой дверке делали отверстие для прохода. Двери с улицы в сени снаружи никогда не запирались. Стоит у двери метелка, лопата или какой-то другой предмет, значит, дома никого нет. На ночь эти двери запирались изнутри выдвижной щеколдой.

Под полом на кухне оборудовали хранилище для овощей, различных домашних заготовок. Для длительного хранения овощей во дворе строили погреб. В то время сажали очень много картошки, турнепса для корма скоту. В теплые дни (я имею в виду оттепель зимнюю) из погреба делали пополнение запасов в подполье на кухне. Никаких холодильников в то время не было. Кухня отапливалась русской печкой. В ней готовили пищу для семьи на весь день. На печке лечили все болезни: подстилали под себя различные лечебные травы, зерно различных злаков. Простуду в первую очередь лечили на русской печке.

Русская печка в деревне заменяла больничную койку. Печку топили берёзовыми дровами. Спичек не было, а если и были, то их берегли. В каждом доме в печке, в так называемом загнётке, хранили тлеющие угольки. Угольки затухнут – бежишь к соседу за тлеющим угольком или наоборот он к тебе. Но в большинстве случаев огонёк в каждом доме сохранялся. Дрова в печке разжигали лучиной. У каждой печки рядом с ухватами располагали косарь. Так называли большой нож для резки лучины.

Крыши в домах в нашей деревне почти все были перекрыты дранкой. Так называлась тонкая дощечка размером под современную черепицу. Дранку готовили на драночных станках, а вот чем её крепили, не знаю. Несколько домов были покрыты соломой или тёсом с дорожкой для стока воды.

Новые дома строились в основном для молодожёнов при отделении их от семьи. Застройщик, а это обычно родители невесты и жениха, заранее готовил весь материал для дома. Лес выделялся самый хороший. Заготовку его вели зимой, шкурили и складывали в штабеля для просушки на всё лето. Для пола и потолка лес распиливали на доски и плахи (горбыли) ручными продольными пилами. На два высоких, так называемых козла крепили два поката, по ним бревно закатывали веревками. Распиловку вели два человека – один наверху, один внизу. Отсюда и пила получила своё название – «маховая», пильщики при работе как бы махали руками.

Столяр заранее изготавливал косяки для дверей и окон, оконные переплёты и двери на шпонках. Дом собирали всем селом за 1-2 дня с песнями. Новоселье тоже справляли всем селом вместе с песнями, частушками, шутками, различными состязаниями между собой. Хозяин дома к такому новоселью готовил брагу, различные угощения. Пели и плясали под балалайку и тальянки (так у нас называли простые гармошки).

В деревне строго соблюдали пожарную безопасность. Староста согласовывал с селянами кто с каким инструментом должен быть на случай возникновения пожара. На каждом доме после согласования приколачивали дощечку с изображением ведра, лестницы, багра, ломика и т. п. В общественном дворе всегда стояла на телеге бочка с водой и ручной помпой. Лошадей с упряжкой должны были подогнать заранее назначенные люди.

Лес от пожаров в основном находился под наблюдением лесника. Дом лесника стоял на окраине села. Недалеко от дома лесника была оборудована высокая смотровая площадка. Мы на неё забирались только тайком. Мостики на площадке располагались через каждые 3-4 метра высоты вышки. С последней, самой высокой площадки, можно было наблюдать за громадной площадью леса.

Лесник через определённое время поднимался на эту вышку и не дай бог заметит где-то в лесу дымок, сразу же оседлает коня и верхом на коне мчится проверять, откуда возник дымок. В начальной стадии пожара потушить его мог легко один лесник. Случаев разгорания лесных пожаров я не припомню, по-моему их не было совсем. В настоящее время наблюдение ведётся с вертолётов. Вертолёт для наблюдения вылетает редко, а лесник с вышки осматривал свои лесные владения не менее четырех раз в день.

Пахали с рассвета до заката Крестьянский труд начинался с ранней весны. В первую очередь занимались заготовкой дров на следующую зиму. Лес на дрова сельчанам выделяли на заболоченных местах. Берёза бурно растёт при обилии влаги года 3-4, а потом так же быстро засыхает от избытка влаги. Вот с весны и старались заготовить дровишки, пока не оттаяли тропинки, иначе потом пешком не доберёшься. Дрова пилили по мерке (одинаковой длины), кололи и складывали в большие поленницы для просушки на всё лето. Вывозили домой с появлением первых санных дорожек.

Потом на сходках решали, где необходимо сделать или подремонтировать ограждения для защиты от травли скотом и устраивали проход для скотины на пастбища. Распределяли, кто должен нарубить жерди, кто готовит колья, кто подвезёт материалы к месту работы, кто установит ограду. Каждый селянин делал беспрекословно свою работу, назначенную на общей сходке. Начиная с пахоты и посевной, люди трудились от зари до зари в потных рубахах.

Часов в деревне не было, будильником служили петухи. Пропели первые на селе петухи, значит, пора вставать. Надо было в короткие сроки вспахать землю и посеять зерновые культуры. Все работы, кроме пахоты, выполнялись вручную. У хорошего, опытного сеятеля всходы на посеянных полях были равномерные. У начинающих сеятелей и неопытных поля засевались неравномерно, отсюда и поговорка ходила: «Где густо, где пусто, где нет ничего». С небольшим разрывом во времени надо было посадить и овощные культуры: картошку, морковку, редьку, капусту, лук и т. д. Для подкормки скота зимой много заготавливали турнепса и картошки.

На приусадебных участках кроме овощей в междурядьях сеяли мак. В то время не знали даже слова наркоман. Мак был лакомством и украшением дома. Цветов почти никто не сажал, их в поле росло очень много разновидностей. Больше всего было васильков. Смородину, малину, землянику и другие ягодные культуры на приусадебных участках не сажали. Все эти культуры росли в лесах без дополнительного ухода человека. Сбором ягод в основном занимались ребятишки, а родители занимались заготовкой их на зиму. Заготовки делались совершенно по другим рецептам, по сравнению с современными, из за отсутствия сахара. После окончания посевной компании и посадки овощей неделю-полторы всем селом гуляли. В любую компанию зайди — будешь гостем, все старались угостить друг друга самым лучшим в доме угощением.

Наступал следующий важный этап сельскохозяйственных работ — сенокос. Скот в деревне держал почти каждый житель. Мужики косили траву в основном вручную. Первая конная косилка в деревне появилась в 1930 году. Косили траву ранним утречком по поговорке: «Коси коса пока роса». Женщины и подростки граблями собирали чуть подсохшую траву в валки, и в солнечные дни ворошили эти валки по несколько раз для ускорения сушки. В ненастные дни после дождиков обязательно рыхлили валки граблями. Сено собирали в копёшки и потом на волокушах подвозили к месту укладки сена в стог. Стог граблями причёсывали со всех сторон, и практически вода стекала по причёсанным травинкам, не давая замокнуть сену внутри стога.

Вслед за сенокосом наступала пора ухода за овощными культурами, прополка, окучивание и т. п. Много труда требовалось вложить и в осеннюю уборку урожая. Жатву зерновых в основном выполняли женщины серпами. Связывали жатву жгутами в снопы и выставляли их в вертикальном положении в суслоны колосьями вверх для ускорения просушки. Для обмолота снопов в деревне было сделано общественное гумно. Около гумна построен овин для просушки снопов в ненастную погоду. Гумно – это ровная площадка, тщательно выровненная из утрамбованной глиняной смеси. Размеры гумна позволяли производить обмолот снопов сразу нескольким семьям. Снопы вплоть до 1929 года обмолачивали цепями.

Цепь это самый простой инструмент. К обработанной рукоятке с помощью цепи или ремня прикреплялась колотушка. Колотушка делалась из обрезков берёзы диаметром 10-12 см, длиной 30-40 см. Такое приспособление позволяло оберегать руки от отдачи ударов. Потом солома (мякина) собиралась в кучи, а зерно с остатками мелкой мякины собирали в кучу и просеивали на ветру. Брали два лукошка, одно с зерном поднимали на вытянутую вверх руку, а вторым ловили зерно внизу. Ветер выдувал все остатки мелкой мякины.

В 1930 году сельчане в складчину купили ручную молотилку. Труд при обмолоте зерна облегчился. Механизмы молотилки приводились в движение вручную. По обе стороны молотилки на одном и том же валу были закреплены два маховика с рукоятками. Эти маховики крутили самые здоровые ребята без остановки, устанет одна пара крутить, тут же их подменяют сменщики. Короче, одна пара работает, вторая отдыхает.

Внутреннее устройство молотилки я не знаю, знаю только, что она выполняла одновременно операции и по обмолоту и по просеиванию зерна. Металлические решетки приводились в движение одновременно с обмолотом. Снопы на обмолотку обычно подавали женщины. На молотилке работала одновременно целая бригада (семья). 4 человека крутильщики, одна на подноске снопов, вторая развязывала снопы и передавала их наверх, один человек убирал солому и собирал зерно из-под сита. Молотилку в деревне использовали в полную силу, работали даже в светлые ночи.

Уборку овощных культур производила каждая семья самостоятельно. Овощей заготавливали много для семьи и для скотины. Для скотины у нас много выращивали турнепса.

Лен и ложки В нашей местности большой труд так же надо было вложить в выращивание, уборку и обработку льна. Из семян выжимали масло, жмыхи шли на корм скоту, ребятишки, да и взрослые тоже, с большим удовольствием жевали эти жмыхи. В отличие от других культур лён не косили, а выдёргивали с корнем. Стебли замачивались в воде (в речке), затем сушились и подвергались обработке на мялках. Мялка представляла собой станок с набором валиков. В движение валики приводились вручную. На таких станках от стеблей льна отделялась кожура, а сердцевина стебля делилась на тонкие льняные пряди. Затем пряди тщательно вычесывались чесалками и, в дальнейшем, из них вручную прялась нить. Нити пряли на прялках в зимнее время женщины на вечеринках.

Собиралась в одном доме компания женщин, с песнями, шутками, прибаутками занимались своей работой – пряжей. На эти посиделки женщины шли как на отдых, на посиделках ведь зачастую обсуждались все житейские дела сельчан. В деревне в нескольких домах были собственные ткацкие станки. Устройство их я помню очень смутно, знаю только, что на них ткали холщевое полотно. Вся рабочая одежда крестьянина была сшита из этой ткани. Большую часть одежды шили вручную нитками, протянутыми в ушко иголки.

Ткань в сильные морозы стирали и мокрой раскладывали на наст (снег). Этот процесс назывался «отбеливание». При необходимости делали окраску ткани в различные цвета: чёрный, синий, зелёный и т.д. Раствор для окраски ткани делали из различных трав, коры дерева, сажи и т.д. Технология окраски зависела от выбранного красителя. После осенних уборочных работ, практически в зимнее время года, крестьяне расслаблялись, позволяли себе больше отдыхать и веселиться. Спать ложились рано, экономили керосин, а молодёжь гуляла допоздна.

Кроме ухода за скотиной и птицей у каждого человека было своё ремесло. В деревне практически всё необходимое для жизни человека изготавливалось умельцами – селянами. Бондарь изготавливал бочки, шайки, деревянные вёдра; шорник сбрую для конных упряжек, кто-то изготавливал сани, колёса, телеги.

Вручную изготавливались деревянные ложки, блюда, игрушки и т.д. Плотничать мог каждый мужик. Одним словом были мастера на все руки и, всё равно каждый, даже очень опытный специалист, летом занимался сельским хозяйством, выращивал овощи и зерновые культуры. Между собой делились (обменивались своими изделиями) услуга за услугу, или же расплачивались сельскохозяйственной продукцией. За деньги практически никаких своих изделий не продавали.

Продолжение следует.

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