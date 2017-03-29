Городская избирательная комиссия Петербурга одобрила заявку о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ. Такое решение было принято на заседании 28 марта, сообщает портал «Бумага».

Теперь материалы о референдуме должны передать на рассмотрение депутатам Заксобрания. Затем организаторы должны за месяц собрать 75 тысяч подписей горожан.

Инициаторами референдума выступает группа инициативных петербуржцев, оппозиционных депутатов и градозащитников.

Горожанам предлагают задать вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

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