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В апреле обещают детсад дочке онкобольной матери-одиночке из Бердска

Больная раком Марина Фоминова вчера, 28 марта, побывала на личном приеме начальника управления образования Жанны Тузовой. Она надеялась, что чиновница пойдет навстречу ее беде и поможет скорее получить место в детском саду ее 2-летней дочке. Напомним, уже два года мать-одиночка с двумя детьми борется со страшным недугом. Когда она ездит на процедуры химиотерапии в областной онкодиспансер, малышку оставить не с кем. Но в муниципальном детском саду место для нее появится не раньше августа этого года, и Фоминовы вынуждена платить 10 тыс. рублей за услуги частных воспитателей — большие деньги для скромного семейного бюджета.

По словам Марины, в управлении образования ее встретили тепло, однако пожурили, что она обратилась с призывом о помощи в «Курьер. Среда. Бердск». Бердчанка рассказала, что руководительница управления держит ее проблему под личным контролем и обещает: уже через две недели Соня получит право стать дошколенком.

— Она мне сказала, что 3 апреля списки будут у нее (кто в какой садик попадает) и она мне 15 апреля мне все сообщит. Сказала, что не позже 15 апреля у нас будет путевка в садик. На лето все равно будут группы собирать в любой садик. По идее, как только мы пройдем комиссию, в конце апреля или в мае мы уже пойдем, — надеется бердчанка.

Однако столь обнадеживающие новости в управлении образования пока не подтверждают. Сама Жанна Леонидовна категорически отказалась рассказать «Курьер. Среда. Бердск» вчерашнем о визите онкобольной матери-одиночки. Как говорит чиновница, журналисты могут написать «не то, что нужно».

— Вы нам прислали письменный запрос — мы вам на него ответим. Вчера человек был, мы с ней все обговорили, а «Курьер» не выдает места в детские сады. Я не буду ничего устно говорить, потому что я вам не доверяю, уважаемые коллеги, — отрезала Тузова.

«Курьер. Среда. Бердск» ждет официальных комментариев от местной власти и надеется, что дочка Марины уже весной сможет стать воспитанницей одного из муниципальных детских садов Бердска. А деньги, которые для Фоминовых перечислили на «благотворительную» карточку редакции читатели, пойдут на оплату питания и прочих нужд садика. Напомним, бердчане не остались в стороне от беды землячки и за неделю собрали для нее более 18 тыс. рублей. Еще 12 тыс. рублей, накопленных на счету за несколько лет, редакция добавит к собранной сумме.

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В апреле обещают детсад дочке онкобольной матери-одиночке из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [12:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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