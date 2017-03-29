Первую в России международную лабораторию по изучению критериев счастья планируют создать при Томском государственном университете. Об этом во время круглого стола в Московской городской думе заявил заместитель председателя томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский.

Специальным гостем мероприятия стал директор Центра изучения счастья из Бутана Дордже Пенджо. Он представил концепцию национального счастья, которая принята в его стране и наряду с показателями ВВП принимается во внимание при изучении уровня жизни населения.

«Мы продолжаем подписание соглашений с Томским государственным университетом и с Русским географическим обществом, мы будем создавать общество российско-бутанской дружбы, и у нас цель — повышение качества жизни», — сказал Ковалевский. Он выразил надежду, что Буддистский центр и Мосгордума присоединятся к деятельности международной лаборатории.

Ковалевский сообщил, что в Томске вскоре состоится круглый стол под названием «Сибирь – Бутан: критерии счастья». «Нашими первыми задачами будет суметь понять, сможем ли мы вот этот опыт Бутана… адаптировать к России, разработать свои критерии», — добавил он.

По его словам, в рамках этой работы будет организовано несколько экспедиций в Бутан, передает РИА Новости.

Ученые Томского политехнического университета, совместно с коллегами из Гронингенского университета в Нидерландах выдвинули гипотезу о причинах развития у людей «дефицита счастья». Как рассказали в пресс-службе сибирского вуза, источники депрессии кроются в двух древних моделях поведения.

— Наши эмоции и поведение регулируются не только корой головного мозга, как считают сегодня многие психологи и психиатры, но и другими структурами, которые присутствовали еще в мозге позвоночных, живших миллионы лет назад. Мы считаем, что поведение, соответствующее обстоятельствам окружающей среды, является характеристикой всех высших организмов. Оно позволяет нам адаптироваться к тем изменениям, которые постоянно происходят в окружающей среде, — поясняет профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности ТПУ Светлана Иванова.

По мнению ученых, человеческий мозг, чтобы создать определенный выход из той или иной ситуации, «запускает» одну из двух моделей поведения. Первой из них является поисково-вознаграждающая: человек использует ее при достижении максимального комфорта и наиболее устойчивого положения в окружающей среде. Сюда входят «поиски» еды, территории, секса и так далее.

Вторая модель поведения — стресс-избегающая. Она работает при попытке избавиться от дискомфорта, боли, каких-то внешних угроз. При этом успешная реализация поисково-вознаграждающего поведения приводит к получению удовольствия, а вот избежание неприятностей — к эйфории. По сути — к счастью.

Как утверждают ученые, эти два типа поведения контролируются различными нейронными каскадами и целым рядом базальных ганглиев — определенных структур мозга. В норме модели поведения уравновешивают, дополняют друг друга. Но случается, что одна из них начинает работать неправильно, или взаимодействовать с другой — а это уже, в свою очередь, приводит к дефициту счастья и, как следствие, к депрессии.

— Можно выделить, как минимум, два основных структурных очага возникновения депрессивного расстройства, — добавляет Светлана Иванова. — Первый возникает в стволе головного мозга и префронтальной коре, с этими структурами можно соотнести такой вид депрессии, как расстройство способности ощущать удовольствие. Подобный тип депрессии характеризуется наличием ангедонии — неспособности испытывать радость от приятных ощущений, и недостатком энергии — анергией. Второй возникает вследствие нарушения функционирования гиппокампа и амигдалы и характеризуется состоянием тревожности и дисфорией.

Эта гипотеза, по словам ее авторов, не противоречит, а, напротив, дополняет сегодняшние представления о природе депрессии. В частности, ученые считают, что их предположение объясняет успешное лечение депрессии как с помощью психотерапевтических сеансов, направленных на восстановление баланса нейронных каскадов, так и фармакологического воздействия на нейромедиаторные рецепторы определенных участков мозга сообщает РГ.

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