Госавтоинспекция Бердска информирует, как получить госуслуги по линии ГИБДД в электронном виде.

Каждый гражданин имеет возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме от органов государственной власти, используя электронный портал www.gosuslugi.ru.

Зарегистрировавшись на данном портале, заявитель, руководствуясь прилагаемыми инструкциями, получает возможность получить ряд государственных услуг, в том числе и по линии Госавтоинспекции.

Заявитель может получить услуги: — по предоставлению сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения; — по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним; по приему квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений.

Записавшись в электронном виде на обслуживания в МРЭО ГИБДД, используя портал www.gosuslugi.ru, Вы имеете ряд преимуществ: — не стоите в очередях; — имеете возможность заранее планировать свое время; — записываетесь на удобную для вас дату и время; получаете информацию о перечне необходимых документов.

При направлении соответствующего запроса на портале www.gosuslugi.ru по интересующей теме, заявителю направляется ответ с указанием даты и места оказания государственной услуги, кроме этого, направив данный запрос, заявитель избавляется от необходимости сбора документов и сведений, которые уже имеются в органах государственной власти.

Данная услуга в настоящее время позволяет существенно улучшить качество обслуживания граждан и сократить количество предоставляемых документов.

Порядок процесса регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) простой.

Ознакомьтесь с условиями работы портала и подтвердите свое согласие с ними. Заполните анкету: — введите фамилию, имя, отчество; — введите страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда России; — введите идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Дождитесь окончания проверки введенных данных (это может занять несколько минут). Введите пароль, подтверждение пароля, секретный вопрос и ответ на него. Выберите способ получения кода активации личного кабинета: — доставка ФГУП «Почта России» (необходимо ввести свой почтовый адрес). Вам будет направлено регистрируемое почтовое отправление, содержащее код активации Личного кабинета (среднее время доставки составляет около двух недель); — в Центре продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» (с собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования). для индивидуальных предпринимателей — с помощью носителя электронной подписи, выданного доверенным удостоверяющим центром ФНС России.

Введите адрес электронной почты и номер мобильного телефона (при согласии его предоставить). Подтвердите адрес электронной почты: на указанный адрес электронной почты будет отправлено электронное сообщение с кодом подтверждения.

Подтвердите номер мобильного телефона (если он был предоставлен): на указанный номер мобильного телефона будет отправлено смс-сообщение с кодом подтверждения.

После получения кода активации необходимо произвести активацию личного кабинета (нажмите кнопку «Ввести код активации» на странице авторизации).

Для активации с помощью носителя электронной подписи, выданного доверенным удостоверяющим центром ФНС России: — введите основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); вставьте носитель электронной подписи, выданной доверенным удостоверяющим центром ФНС России, и введите PIN-код.

Дождитесь окончания проверки введенных данных (это может занять несколько минут), после чего Вы можете использовать все возможности портала.

Также Госавтоинспекция Бердска информирует жителей города о том, что, обратившись за получением государственной услуги в отделение ГИБДД отдела МВД России по Бердску (ул. Первомайская, 2), каждый гражданин имеет возможность оценить качество предоставленной ему государственной услуги.

Сделать это очень просто: необходимо заполнить анкету. Бланк анкеты находится у инспектора ГИБДД, к которому вы обратились за предоставлением госуслуги.

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