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Депутат в Латвии отказался ездить в лифте — не хочет кормить россиян

Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс отказался использовать лифты, чтобы «не поддерживать российскую экономику», сообщает РИА Новости.

«Я не использую лифты из принципа. Нигде и никогда. Я не делаю этого, так как использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», – рассказал Парадниекс.

Он не уточнил, отказался ли он от других благ цивилизации назло Москве, например, от российского газа.

Депутат уже привлекал к себе СМИ подобным образом. Однажды он назвал кафе в центре Риги с вывеской «Ленинград» «коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране».

Имантс Парадниекс – один из бывших лидеров латвийской политической партии националистического толка «Всё для Латвии!». Кроме того, он входит в число организаторов шествия ветеранов СС в Риге.

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Депутат в Латвии отказался ездить в лифте — не хочет кормить россиян

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [11:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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