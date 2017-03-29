Белорусский и армянский народы были и останутся близкими. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 28 марта на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил большой вклад дипломата в развитие двусторонних отношений: «Вы знаете, какое может быть отношение к человеку, который верой и правдой прослужил единству белорусского и армянского народов в течение 7 лет. Мы всегда чувствовали вашу поддержку и знали, что вы — человек, который любит Беларусь. И в связи с этим я вам как человеку близкому для нашей страны хочу сказать, что армянский народ никогда не был чужим народом».

Президент подчеркнул, что Беларусь и Армения как два государства занимают абсолютно одинаковые позиции по всем вопросам международной повестки дня. «Мы абсолютно понимаем ту политику, которую проводит нынешнее руководство Армении и проводило бывшее руководство», — продолжил глава государства.

Наряду с этим президент заметил: «Есть острые вопросы — у армян, у белорусов. Допустим, Нагорный Карабах. Прямо вам скажу — это не наш вопрос, это не мой вопрос. Нам там делать нечего. Есть стороны конфликтующие, которые должны в этом разобраться. Но когда у меня президент Армении или в Армении спрашивают об этом, или в Азербайджане -президент или азербайджанцы об этом спрашивают — у меня позиция, где бы я ни был, одна: люди достойны жить достойно».

Но, главное, как считает Александр Лукашенко, это люди. «Нельзя в политику разыгрывать эту карту, когда гибнут люди и бедствуют люди. Вот это наша непреклонная позиция по всем конфликтным точкам в мире. Будь то Украина, будь то Нагорный Карабах, Приднестровье и так далее. Надо, чтобы людям было хорошо. Что хорошего, если там где-то в Украине, то с одной, то с другой стороны начинают бомбить, и гибнут люди? О чем здесь можно говорить? Я хочу, чтобы вы как наш близкий друг знали мою позицию. Но это, когда у меня спрашивают. Если не спрашивают, это не мое дело. Ненавижу посредников… Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего, — заявил глава государства. — Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят».

Глава государства также продолжил: «Поэтому вы должны знать самое главное — что мы были близкими народами, мы такими и останемся. К Азербайджану Армения относится по-разному, но это тоже наш близкий народ, государство, с которым мы были в одной стране. Почему мы должны с Азербайджаном или с Арменией ссориться или ругаться? Может быть, мы Азербайджану и Армении когда-нибудь пригодимся. Не посредниками. Но вот когда-нибудь пригодимся. Поэтому, зачем мне лезть далеко туда, куда меня не просят. Это такая позиция, исходя из мудрости и белорусского народа, и армянского».

В свою очередь посол Армении высказал добрые слова в адрес Беларуси и белорусского народа. «Я благодарен судьбе за годы, проведенные в Беларуси», — сказал дипломат.

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